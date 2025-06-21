У исключившей два продукта женщины нашли рак кишечника четвертой стадии

Мать двоих детей и блогер из Сиднея призвала женщин как можно быстрее обратиться к врачу при появлении болей в животе и изменении в работе кишечника. Отмечается, что 33-леняя австралийка потеряла много времени, пытаясь бороться с "непереносимостью молочных продуктов".

Это первое, что предположили врачи, когда женщина обратилась с тревожными симптомами. В результате Тесс убрала из рациона молочку, а также всю выпечку (было также подозрение на непереносимость глютена). Однако состояние здоровья не улучшалось. Только через десять месяцев женщине, наконец, предложили пройти колоноскопию. После этого у нее обнаружили рак кишечника, который уже "успел распространиться в печень", передает Daily Mail.

"Исследование выявило опухоль настолько большого размера, что процедуру пришлось немедленно прекратить. Это был прогрессирующий рак кишечника четвертой стадии", - передает издание со ссылкой на врачей.

Ранее сообщалось об истории американки, которая периодически жаловалась на вздутие живота и боли, однако первые обращения к врачам результатов не принесли. Женщине предложили обследование на наличие хронических аутоиммунных заболеваний, болезни Крона и целиакии, но колоноскопию вовремя так и не провели (были сложности со страховкой).

Между тем рак кишечника в последние десятилетия все чаще обнаруживается у пациентов среднего возраста. Так, с 90-х годов количество случаев выявления недуга выросло на 52% среди людей в возрасте от 25 до 49 лет.