Американка обратилась к врачу и узнала, что она — мужчина

Жительница штата Кентукки (США) Сиера Арена уже во взрослом возрасте узнала, что генетически является мужчиной. До 16 лет она не замечала, что чем-то отличается от своих сверстниц. Но затем ее самочувствие стало меняться.

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Так, у Арены так и не начались месячные, но вместе с тем стали проявляться симптомы менопаузы. Девушка жаловалась на приливы жара и перепады настроения, что было нетипично для подростка. Также у нее возникали головные боли, как позже выяснилось, связанные с гормонами.

Арена отправилась к врачу. Осмотр показал, что ее матка и яичники развивались неправильно. Специалист определил, что, хотя внешне Арена выглядит как женщина, у нее присутствуют XY-хромосомы, а организм не вырабатывает половые гормоны.

По словам жительницы США, сначала это открытие повергло ее в шок. Она поняла, что ее жизнь будет не такой, как она планировала так, она не сможет забеременеть естественным путем. Но со временем она смирилась со своей особенностью, сообщает The Daily Mail.

Ранее ученые описали медицинский случай пациентки с пересаженными сердечным насосом и свиной почкой. Она страдала от нескольких тяжелых заболеваний, и обычная трансплантация была ей противопоказана. Врачи провели экспериментальную операцию, которая продлила жизнь пациентке. Однако через несколько месяцев она скончалась.