Названы причины отказа в ЭКО

Гинеколог Шибанова призвала не делать ЭКО женщинам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Врач-репродуктолог может отказать в проведении ЭКО, и это решение основывается не на прихоти, а на объективных медицинских показаниях и этических соображениях. Об этом «Газете.Ru» рассказала к.м.н, акушер-гинеколог и репродуктолог, основатель центра репродуктивной медицины «Роял клиник» Екатерина Шибанова.
«Ключевой документ, определяющий противопоказания к ЭКО, — это приказ Минздрава России № 803н. Он устанавливает ряд серьезных ограничений, связанных с состоянием здоровья женщины. К ним относятся, в том числе, тяжелые хронические соматические заболевания, делающие невозможным гормональную стимуляцию: некоторые заболевания сердца, почек, печени, эндокринной системы могут представлять опасность при проведении гормональной стимуляции, которая является неотъемлемой частью протокола ЭКО», — объяснила Шибанова.
Она также подчеркнула, что наличие ряда заболеваний, например, сердечно-сосудистых, может сделать проведение наркоза при пункции яйцеклеток слишком рискованным.
«Некоторые заболевания исключают возможность проведения пункции яйцеклеток или других хирургических вмешательств в рамках процедуры ЭКО. Также временный отказ в проведении ЭКО можно получить при наличии острых инфекционных или воспалительных процессов. Лечение основного заболевания становится приоритетом, и только после его успешного завершения можно планировать протокол ЭКО», — рассказала врач.
К временным противопоказаниям она также отнесла вновь выявленные заболевания, требующие дополнительного обследования и лечения.
«Например, обнаружение опухолей. В таких случаях, женщина направляется к узким специалистам (онкологам, эндокринологам и др.) для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики. Решение о начале протокола ЭКО принимается совместно лечащим врачом и узкими специалистами», — добавила Шибанова.
Гинеколог также рассказала о взаимосвязи ЭКО и возрастных ограничений.
«В российском законодательстве нет прямого запрета на проведение ЭКО женщинам старше определенного возраста. Однако, реальная ситуация обстоит иначе. После 44 лет вероятность получения качественных яйцеклеток резко снижается. Подавляющее большинство яйцеклеток в этом возрасте несут генетические аномалии (до 99%), что значительно увеличивает риск рождения ребенка с хромосомными заболеваниями. Официально врач не может юридически отказать женщине в ЭКО на основании возраста, но обязан объяснить крайне низкую вероятность успеха процедуры, высокий риск осложнений и нецелесообразность затрат времени, сил и средств на процедуру с минимальными шансами на положительный результат. Это не отказ, а взвешенная оценка эффективности и обоснованное информирование пациентки о реальных перспективах», — добавила она.