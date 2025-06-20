Названы причины отказа в ЭКО

Врач-репродуктолог может отказать в проведении ЭКО, и это решение основывается не на прихоти, а на объективных медицинских показаниях и этических соображениях. Об этом «Газете.Ru» рассказала к.м.н, акушер-гинеколог и репродуктолог, основатель центра репродуктивной медицины «Роял клиник» Екатерина Шибанова.

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«Ключевой документ, определяющий противопоказания к ЭКО, — это приказ Минздрава России № 803н. Он устанавливает ряд серьезных ограничений, связанных с состоянием здоровья женщины. К ним относятся, в том числе, тяжелые хронические соматические заболевания, делающие невозможным гормональную стимуляцию: некоторые заболевания сердца, почек, печени, эндокринной системы могут представлять опасность при проведении гормональной стимуляции, которая является неотъемлемой частью протокола ЭКО», — объяснила Шибанова.

Она также подчеркнула, что наличие ряда заболеваний, например, сердечно-сосудистых, может сделать проведение наркоза при пункции яйцеклеток слишком рискованным.

«Некоторые заболевания исключают возможность проведения пункции яйцеклеток или других хирургических вмешательств в рамках процедуры ЭКО. Также временный отказ в проведении ЭКО можно получить при наличии острых инфекционных или воспалительных процессов. Лечение основного заболевания становится приоритетом, и только после его успешного завершения можно планировать протокол ЭКО», — рассказала врач.

К временным противопоказаниям она также отнесла вновь выявленные заболевания, требующие дополнительного обследования и лечения.

«Например, обнаружение опухолей. В таких случаях, женщина направляется к узким специалистам (онкологам, эндокринологам и др.) для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики. Решение о начале протокола ЭКО принимается совместно лечащим врачом и узкими специалистами», — добавила Шибанова.

Гинеколог также рассказала о взаимосвязи ЭКО и возрастных ограничений.