Обрезание: уролог дал совет, как принять решение по поводу операции

В некоторых случаях показанием к мужскому обрезанию могут быть не религиозные, а медицинские причины, рассказал уролог-андролог, хирург Ильнур Аглиуллин. Его цитирует издание Ufatime.ru.

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По словам врача, оперативного вмешательства требует фимоз (невозможность открыть головку) — при этом заболевании крайняя плоть сужена, что вызывает боль и воспаление. Также операция может потребоваться при частых баланопоститах (воспаление головки), парафимозе (ущемление головки, которое может привести к отеку и некрозу), кондиломах и папилломах.

Медик добавил, что обрезание для людей из групп риска можно сделать для профилактики ИППП. Он привел данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым обрезание снижает риск заражения ВИЧ на 60 процентов.

Чтобы понять, нужно ли делать обрезание, Аглиуллин посоветовал мужчинам сделать простой тест. Для этого нужно попробовать осторожно открыть головку. Если при этом появятся боль или трещины, нужно записаться к урологу.

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