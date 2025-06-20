Московскую программу репродуктивного здоровья предложили расширить

Программу, направленную на оценку и поддержку репродуктивного здоровья москвичек, могут расширить на жительниц других регионы России. Это обусловлено ростом интереса к проекту среди женщин из разных уголков страны, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова РИА Новости на ПМЭФ.

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«Более 200 тысяч женщин уже прошли тест на фертильность. Уже 3,5 тысячи пациенток встали на учет по беременности, и это, конечно, основные достижения программы. Мы и дальше будем ее активно развивать, популяризировать среди москвичей. Мы видим большое количество обращений от жителей других регионов. Они просят "а можно мы тоже поучаствуем в этой программе". Пока она работает только на москвичей, но дальше будем смотреть», — рассказала заммэра.

По ее словам, более 240 женщин решили заморозить свой генетический материал по медицинским показаниям в рамках проекта. 82 участницы программы уже направлены на генетическое тестирование эмбрионов.

Напомним, проект "Стану мамой" был запущен почти год назад. Программа ориентирована на женщин от 18 лет (при наличии медицинских показаний) и на москвичек в возрасте от 25 до 39 лет. Ключевая задача - помочь вовремя узнать о своих репродуктивных возможностях, грамотно спланировать беременность и при необходимости воспользоваться современными технологиями, в том числе криоконсервацией.

Один из главных этапов участия в программе - анализ крови на АМГ. Этот тест позволяет определить, насколько высока фертильность женщины и сколько яйцеклеток у нее есть. Известно, что их запас в организме ограничен и уменьшается с каждым годом.

Так, если уровень гормона окажется понижен, женщина может бесплатно пройти углубленное обследование и получить рекомендации врача. При наличии медицинских показаний в рамках проекта доступна криоконсервация яйцеклеток или эмбрионов. Такой шаг позволяет сохранить шанс на беременность в будущем, в том числе при откладывании материнства по личным или медицинским причинам.