Эксперт объяснил, почему залечивание людей старше 65 — плохо

Стремление предоставить пожилым пациентам полный комплекс реабилитационных услуг может негативно сказаться на их желании проходить лечение. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения РФ Галина Иванова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«В 2007 году мы собирали большое количество методов лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, массажа, санаторно-курортного лечения и пытались это все предоставить пациенту. Но в таком количестве оборудования, в течение реабилитационной программы в сутки пациенту это все предоставить невозможно. И я бы даже сказала, что если мы все постараемся ему предоставить, то он не выдержит нашей заботы, и это все кончится печально», — пояснила она, добавив, что нужно выбрать то, чем человеку в дальнейшем будет комфортно заниматься и самостоятельно работать над своим здоровьем.

При этом Иванова отметила, что пациенты в пожилом возрасте - старше 65 лет - уже имеют в среднем от 4 до 7 диагнозов и принимают от 4 до 12 медикаментов. Однако "это не значит, что они все больные", - сказала эксперт на сессии "Инновационные технологии в комплексной реабилитации".

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.