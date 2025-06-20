Хирурги спасли мужчину с несколькими кистами паразитов в сердце

Кардиохирурги Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска провели сложную и уникальную операцию 47-летнему мужчине, у которого в сердце обнаружили кисты с паразитами. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

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Прежде чем получить помощь в Ханты-Мансийске, житель Нефтеюганска Бахтиер Ахунов получил отказ в нескольких больницах. У пациента был диагностирован эхинококкоз — паразитарные кисты с личинками ленточного червя. Медики отметили, что чаще всего кисты располагаются в печени, а в сердце встречаются крайне редко — в 0,1-2%. Однако такое заболевание представляет для человека большую опасность.

Специалисты провели тщательное обследование пациента и подтвердили наличие эхинококкоза со множественными кистами сердца, перикарда и средостения. Также врачи изучили всю литературу по заболеванию — за десятки лет в России с подобным диагнозом оперировали считаное число пациентов.

«Самая большая киста достигала 8 см в диаметре. Одна из кист сдавливала трахею, правый главный бронх и верхнюю полую вену, нарушая дыхание и кровообращение, другие мешали полноценной работе сердца», — поделились в пресс-службе.

9 июня кардиохирурги выполнили операцию в условиях искусственного кровообращения и остановки сердца. Сейчас, по словам медиков, мужчина чувствует себя хорошо. Ему предстоит лечение антипаразитарными препаратами.