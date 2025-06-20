Как сестры милосердия помогают медперсоналу в городских больницах

В Москве 19 июня состоялось уникальное событие - первая конференция, посвященная взаимодействию профессиональных медицинских сестер и сестер милосердия.

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Кто такие сестры милосердия? Женщины, которые посвящают себя помощи больным и нуждающимся. Их миссия - не только уход за больными, помощь в медицинском обслуживании, но и духовная поддержка, которая особенно важна для пациентов и их родственников в трудные минуты. Сестричества милосердия, созданные при православных храмах Москвы, уже много лет оказывают поддержку пациентам городских больниц. Их подход отличается от работы медсестер. Сестры милосердия могут взять на себя уход за пациентами, но главное - у них есть время и готовность сесть рядом с пациентом, выслушать его переживания, утешить, помочь вновь обрести опору в жизни. Это обычные женщины с семьями, работой и увлечениями, но в помощь больным они вкладывают все свои силы - и физические, и духовные.

Сестры милосердия работают в ДГКБ им. св. Владимира, НПЦ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова. Департамент здравоохранения Москвы старается объединить усилия сестер милосердия и медицинских работников во благо пациентов, показать, что такое взаимодействие принесет пользу.

Медицинская сестра ДГКБ им. св. Владимира Оксана Михайлова отмечает, что если во взрослых стационарах и госпиталях совместная работа уже поставлена, то в педиатрии она еще в самом зачатке. Обмен опытом и формирование совместных площадок помогут установить четкие правила и облегчить не только работу медицинских сотрудников, но и выздоровление пациентов.

Еще со времен COVID-19 медицинский персонал столкнулся с большой проблемой - не хватает рук. Врачи и медсестры просто не успевали уследить за всеми пациентами, а больных становилось все больше, и многие находились в тяжелом состоянии. В таких условиях было не до психологической поддержки. На выручку пришли сестры милосердия. Так началась популяризация сестричества, был создан документ, нацеленный на сотрудничество церкви и больницы.

Именно тогда вспомнили и историю первого объединения сестер милосердия, которое создала княгиня Елизавета Федоровна. В нем тоже состояли обычные женщины, которые не давали монашеских обетов, но посвящали себя служению Богу и людям. В советское время сестры милосердия прекратили свое служение. Современное сестричество возобновило деятельность в 1990-е годы, когда снова стало можно свободно исповедовать религию. Но многие медицинские учреждения до сих пор иногда встречают такую помощь с подозрением и недоверием.

Иерей Владимир Суханов, настоятель храма Живоначальной Троицы при ДГКБ им. св. Владимира, ответственный за духовное окормление госпиталей Москвы, рассказал, что 20 лет занимался волонтерством, помогал в городской больнице им. Пирогова. Когда стал священником, начал популяризировать сестринство. Во время пандемии коронавируса иерей Владимир организовывал служение сестер в больницах. По началу персонал не понимал смысла такого сотрудничества, но спустя время, когда пришла усталость и понимание, что одним не справиться, совместная работа наладилась. Это спасло огромное число жизней.

Сейчас совместная работа продолжается в военных госпиталях и обычных больницах. В частности, отдел по социальному служению храма Живоначальной Троицы сотрудничает с 20 госпиталями в Москве и регионах и насчитывает более 700 сестер.

Медсестра ДГКБ им. св. Владимира Оксана Михайлова поделилась, что в детских больницах многим опытным сестрам приходится переучиваться. Здесь нужно работать со всей семьей, оказывая помощь и родителям, которых необходимо научить кормить, купать, переворачивать ребенка. Психологическую помощь нужно оказывать тоже по-другому. В глазах ребенка все выглядит гипертрофированным, особенно в моменты болезни или травмы. Он не понимает, что с ним происходит, где его папа и мама, почему вокруг него так много незнакомых людей, которые иногда делают больно. В таких условиях у ребенка может появиться травма, которая даст о себе знать в подростковом возрасте. Поэтому работа сестры милосердия так важна. Она сядет рядом с ребенком, спокойным и нежным голосом, никуда не торопясь, объяснит, что с ним случилось, где его родители, какие процедуры для чего нужны, выслушает переживания. Некоторые сестры играют с детьми, читают книги и находят способы вернуть их к обычной жизни, насколько это возможно. Если ребенок лежит и ничего не видит, кроме потолка, его шансы на полное выздоровление значительно уменьшаются, так как страдает психика.

Сестра милосердия Анна Аксенова служит при больнице им. св. Владимира уже четвертый год. Она сама в детстве часто болела, помнит, как это тяжело, поэтому захотела стать поддержкой для детей. В больнице есть отделение гемодиализа, куда некоторые дети возвращаются из года в год для очистки крови. Здесь между сестрами и детьми возникают довольно близкие отношения.