Мурашко раскритиковал россиян, ведущих вредный образ жизни

Россиян, которые не придерживаются принципов правильного питания, обвинили в злоупотреблении ресурсами здравоохранения. Якобы они зарабатывают болезни, злоупотребляя кондитерскими, колбасными, мучными изделиями, фастфудом, солью и сахаром.

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Так, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что рекомендованные 500 гр фруктов и овощей ежедневно употребляют всего лишь 60% россиян. Молочные продукты, богатые белком и кальцием, регулярно включают в рацион 50% наших сограждан, и 40% регулярно едят цельнозерновые продукты.

В результате на фоне неправильного питания развиваются болезни, в том числе за счет появления лишнего веса. Эти болезни требуют лечения и нагружают систему здравоохранения.

«В итоге мы имеем сверхпотребление медицинских услуг: когда ресурсы здравоохранения тратятся на борьбу с теми заболеваниями, которые можно было бы отсрочить или вовсе избежать», — отметил министр.

Напомним, ранее Мурашко заявил, что ожирение отнимает до 10 лет жизни.

Также ранее депутат Госдумы Ирина Филатова заявила, что люди с лишним весом наносят удар по экономике и демографии страны.