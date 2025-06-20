Подготовлен законопроект о технологическом развитии лечебной практики

Новые медицинские технологии могут значительно поднять эффективность лечения. Ускорить их разработку и широкое применение в клинической практике призван новый законопроект о регистрации и внедрении медтехнологий. Об этом на сессии ПМЭФ "Развитие медицинских технологий - ключ к повышению качества жизни" сообщила замруководителя аппарата правительства России Ольга Кривонос.

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«Ежегодно за помощью в медучреждения нашей страны обращаются 118 млн человек. С 1 января 2025 года здравоохранение работает в условиях совершенно иного регулирования - вступило в силу требование соблюдения клинических рекомендаций, это важнейшее условие повышения качества медицинской помощи. Сейчас подготовлено около 600 клинреков по 3,9 тысячам заболеваний, которые, безусловно, будут обновляться. И мы понимаем, что на сегодняшний день все технологии, прежде чем быть включенными в эти клинические рекомендации, должны проходить соответствующую оценку», — пояснила Ольга Кривонос.

В нашей стране мощный научный потенциал, ученые вместе с клиницистами постоянно разрабатывают новые методы, новые технологии лечения. Для того чтобы они широко применялись, они должны быть не только зарегистрированы в России (то есть допущены к использованию), но и включены в клинические рекомендации.

Как отметила Ольга Кривонос, сейчас уже около шести тысяч новых современных технологий, апробированных в экспериментальном порядке, "ожидают своего включения в клинреки". Причем большинство из них создавалось и разрабатывалось при участии государства - с использованием механизма госзаказа, финансирования с помощью грантов и т.д. То есть государство заинтересовано в их скорейшем включении в лечебную практику.

«Ставится цель сократить этот период ожидания, и нужен механизм, чтобы в этом разобраться», — отметила эксперт.

Механизм оценки эффективности новых подходов и решений в медицине определит разработанный правительством совместно с Минздравом законопроект о регистрации и внедрении медицинских технологий.

«Это первый такой законопроект, который позволит систематизировать регуляторный процесс в этой области», — подчеркнула Кривонос.

Она назвала принципы, по которым будет оцениваться новизна и "нужность" технологических разработок.

Во-первых, разработка должна быть проведена компетентными структурами - научными, медицинскими организациями, медицинскими университетами.

Второй важный момент: любая медицинская технология должна пройти клинические исследования, которые доказали бы ее эффективность.

«Все это будет проходить в обязательном порядке через научные советы Министерства здравоохранения», — подчеркнула Кривонос.

Третий этап - регистрация нового медицинского изделия или технологии в Росздравнадзоре.

«Регистрация будет проходить по соответствующим критериям, включенным в единый информационный реестр Росздравнадзора», — отметила эксперт.

Следующий обязательный этап - включение технологии в клинические рекомендации и в программу госгарантий оказания медицинской помощи. При этом каждой технологии будет присваиваться специальный код в реестре ФФОМС.

Пятый ключевой этап - пострегистрационный мониторинг.