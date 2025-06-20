Врач Ермакова: отек лица после укуса осы является тревожным признаком

Газета.Ru

Для большинства людей укус пчелы или осы вызовет лишь болезненные ощущения и временный дискомфорт, но есть и те, для кого встреча с насекомым может закончиться катастрофой. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова. По ее словам, жало, попадая под кожу, впрыскивает сложный коктейль из токсинов, реакция на который может быть непредсказуемой.

Врач объяснил, когда нужно вызывать скорую помощь после укуса осы
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К слову, доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в интервью газете «Известия» посоветовала сразу после укуса удалить жало пинцетом. Важно, что выдавливать его руками ни в коем случае нельзя: такие действия могут привести к усилению аллергической реакции, подчеркнула она.

«Представьте, что происходит, когда иммунная система воспринимает яд как смертельного врага — она бросает все силы на борьбу, вызывая катастрофические последствия для всего организма. Самые страшные осложнения развиваются молниеносно», — рассказала Ермакова.

Когда после укуса насекомого появляются ярко-красные пятна по всему телу, отекает лицо, губы и веки, в горле появляется ком, а дыхание становится хриплым — необходимо немедленно вызывать скорую помощь, отметила специалист.

Врач-терапевт Филипп Кузьменко до этого говорил, что появившиеся в столичном регионе осы-пелопеи и гиганты, как и обычные осы, не являются разносчиками инфекций. Однако на них у некоторых людей развивается аллергическая реакция.