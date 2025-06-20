Врач объяснил, когда нужно вызывать скорую помощь после укуса осы

Для большинства людей укус пчелы или осы вызовет лишь болезненные ощущения и временный дискомфорт, но есть и те, для кого встреча с насекомым может закончиться катастрофой. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова. По ее словам, жало, попадая под кожу, впрыскивает сложный коктейль из токсинов, реакция на который может быть непредсказуемой.

© Газета.Ru

К слову, доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в интервью газете «Известия» посоветовала сразу после укуса удалить жало пинцетом. Важно, что выдавливать его руками ни в коем случае нельзя: такие действия могут привести к усилению аллергической реакции, подчеркнула она.

«Представьте, что происходит, когда иммунная система воспринимает яд как смертельного врага — она бросает все силы на борьбу, вызывая катастрофические последствия для всего организма. Самые страшные осложнения развиваются молниеносно», — рассказала Ермакова.

Когда после укуса насекомого появляются ярко-красные пятна по всему телу, отекает лицо, губы и веки, в горле появляется ком, а дыхание становится хриплым — необходимо немедленно вызывать скорую помощь, отметила специалист.

Врач-терапевт Филипп Кузьменко до этого говорил, что появившиеся в столичном регионе осы-пелопеи и гиганты, как и обычные осы, не являются разносчиками инфекций. Однако на них у некоторых людей развивается аллергическая реакция.