Стало известно, сколько пострадало людей от укусов клещей в Подмосковье

Около 7 тыс. человек обратились за медицинской помощью в Подмосковье после укусов клещей. Этот показатель не превышает среднемноголетний уровень, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

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«По состоянию на 18.06.2025 зарегистрировано около 7 тыс. обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, что не превышает среднемноголетний уровень», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в настоящее время в регионе привито около 12,5 тыс. человек, в том числе порядка 4,5 тыс. детей.

В ведомстве добавили, что в Подмосковье проведены акарицидные обработки на площади более 4,3 тыс. га, из которых более 35% - территории летних оздоровительных учреждений.

Кроме того, Роспотребнадзором проводятся лабораторные исследования клещей. За истекший период 2025 года зарегистрировано 55 случаев болезни Лайма, что в 1,2 раза ниже аналогичного периода 2024 года. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Москве сообщали, что столица, согласно данным за 2024 год, не является эндемичной с точки зрения клещевого энцефалита, однако уже в Подмосковье из 53 административных территорий две таковыми являются - это Дмитровский и Талдомский округа. Что касается других близлежащих к мегаполису регионов, то эндемичными признаны 12 районов в Тверской области, 18 - в Ярославской области и три - в Ивановской области. Кроме того, эндемична вся территория Костромской области.