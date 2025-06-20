Онколог рассказал о беспечности пациентов и ошибках самодиагностики

Пациенты месяцами лечат «грибок» ногтя или последствия травмы, не подозревая, что это рак. Врач-онколог Сайыына Корякина в интервью «ФедералПресс» привела шокирующие примеры из практики: когда безобидное пятно на ногте оказывалось меланомой, а постоянные боли после падения – метастазами в позвоночнике. Специалист объяснила, почему люди игнорируют первые симптомы онкологии, какие виды рака особенно коварны и какой подход нужен к пациентам, отказывающимся от лечения.

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Какой рак самый коварный по вашему опыту?

— В первую очередь, это, безусловно, опухоли внутренних органов с длительным бессимптомным течением. Например, рак толстой кишки может годами развиваться практически без проявлений, а когда появляются боли или нарушения стула, болезнь часто оказывается уже на поздней стадии.

Рак поджелудочной железы особенно опасен из-за анатомического расположения: опухоль долго «маскируется» под другие заболевания, а ранняя диагностика крайне сложна. Агрессивные формы – саркомы (опухоли мягких тканей и костей) и глиобластомы (рак мозга) отличаются быстрым, непредсказуемым ростом и устойчивостью к терапии.

Главная проблема этих заболеваний – поздняя диагностика. Когда появляются явные симптомы, лечение становится гораздо сложнее. Поэтому так важны регулярные скрининги (например, колоноскопия после 45 лет) и внимание к «тревожным звоночкам» организма.

Почему рак так часто пропускают на ранних стадиях?

— Большинство людей игнорирует симптомы, даже не подозревая, что это может быть рак. На прием однажды пришла женщина среднего возраста с жалобами на уплотнение в паховой области. Была взята биопсия, по гистологии подтвердился метастаз злокачественного образования. Искали первичную опухоль при помощи ФГДС, колоноскопии, компьютерной томографии тела, осмотрели все слизистые. В итоге нашли меланому ногтя большого пальца ноги, которую пациентка самостоятельно лечила больше года, думая, что это грибок.

Был еще случай, когда обратился молодой человек, оленевод. Весной он упал с высоты собственного роста, и с тех пор у него болели бок и позвоночник. К сожалению, сразу за медпомощью он не обратился, прошел компьютерную томографию позвоночника только осенью, где были выявлены очаги метастатического характера в позвоночнике. Молодые люди в силу своего возраста не всегда заботятся о своем здоровье, а онконастороженность важна в любом возрасте.

Сейчас достаточно много социальной рекламы, которая предупреждает об опасности сигарет и алкоголя. Где бы вы разместили наглядные предупреждения о раке?

— Такие же наглядные картинки стоило бы размещать в других местах повышенного риска. В первую очередь – на пляжах и в соляриях, чтобы люди понимали, насколько опасно ультрафиолетовое излучение и почему защищать кожу нужно даже в пасмурную погоду. Не помешали бы они и в зонах с плохой экологией, например, возле промышленных предприятий.

Но важно понимать, что одними страшными картинками проблему не решить – куда важнее регулярная диспансеризация, профилактические осмотры и дополнительные обследования при отягощенной наследственности. Они помогают выявить проблему на ранней стадии, когда шансы на успешное лечение максимальны.

Нужно ли онкологу быть еще и психологом?

— Безусловно. Как и другому специалисту в области медицины, онкологу нужен широкий спектр качеств, не только профессиональных, но и личностных, навыки общения, компетентности, сострадания. Работа онколога – это не только постановка диагноза и назначение лечения. Каждый день мы сталкиваемся с людьми, переживающими один из самых сложных периодов в жизни. Важно уметь слышать и понимать страхи пациента, поддерживать, не давая ложных надежд, объяснять сложные вещи простыми словами, находить баланс между честностью и тактичностью.

Без эмпатии и психологической грамотности помочь по-настоящему невозможно. Но главное – оставаться врачом: наша роль не в том, чтобы заменять психолога, а в том, чтобы помогать пациенту сохранять ясность мышления для принятия взвешенных решений о лечении.

Что вас раздражает в поведении пациентов?

— Есть вещи, которые искренне огорчают и вызывают недоумение и негодование. Прежде всего, это безответственное отношение к собственному здоровью: когда человек, зная о диагнозе, сознательно игнорирует лечение, пропускает жизненно важные обследования или продолжает курить и употреблять алкоголь, усугубляя свое состояние. Здоровье – единственное, что невозможно купить или вернуть. Как говорится, «пока ты здоров – у тебя сотни желаний, когда заболел – только одно».

Как вы относитесь к тем, кто отказывается от химии? Пробуете ли уговаривать?

— Желание пациента учитывается при принятии того или иного решения при выборе лекарственного введения, все риски, побочные эффекты оговариваются. Конечно, когда пациент сталкиваются с диагнозом, ему нужно время, чтобы все поразмыслить, возможно, беседа с близкими и родными людьми. Стараемся настроить пациента на лечение. К счастью, медицина не стоит на одном месте, клинические рекомендации обновляются, в современном мире есть разновидности лечения.

Когда ко мне приходит человек с таким решением, первое, что я стараюсь сделать – это понять его мотивы. Страх перед побочными эффектами, недоверие к медицине, влияние родственников или просто эмоциональный шок – причины могут быть разными. Моя задача как врача – не давить и не запугивать, а помочь пациенту взвесить все «за» и «против».

Что страшнее – рак или его лечение?

— Безусловно, сам диагноз. Когда человек впервые слышит слово «рак», его охватывает целая буря эмоций – страх, растерянность, отчаяние. Это абсолютно нормальная реакция на ситуацию, которая кажется безвыходной.

Хотя лечение может быть непростым, сегодня существуют эффективные методы борьбы с побочными эффектами, позволяющие минимизировать дискомфорт. Важно понимать, что каждый случай уникален – мы всегда тщательно анализируем ситуацию и подбираем оптимальную схему лечения, учитывая все индивидуальные особенности пациента. При этом огромную роль играет поддержка близких и профессиональная психологическая помощь, которые вместе помогают преодолеть страхи и сохранить внутренний ресурс для борьбы с болезнью.

Бывают ли чудеса в онкологии – например, вылечился пациент на 4й стадии?

— Если говорить объективно, при 4 стадии рака полное излечение встречается крайне редко. В большинстве таких случаев наша главная задача – максимально продлить жизнь пациента, сохранив ее качество.

Но медицина знает и исключительные случаи, когда организм давал неожиданно сильный ответ на лечение. Метастазы значительно уменьшались или даже исчезали на фоне терапии или болезнь переходила в хроническую контролируемую форму. Эти случаи – скорее исключение, чем правило.

Однако современная онкология постоянно развивается, и то, что еще вчера считалось чудом, сегодня становится реальностью благодаря новым методам терапии. Главное – не терять надежду и продолжать борьбу.

Были ли случаи, которые заставили вас плакать?

— Да, такие моменты были. Особенно тяжело, когда сталкиваешься с молодыми пациентами – теми, у кого впереди должна быть целая жизнь. Или когда понимаешь, что, несмотря на все усилия и возможности современной медицины, помочь человеку уже невозможно. Эти ситуации остаются с тобой навсегда. Они не просто заставляют плакать – они меняют что-то внутри.

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