Генетик объяснил, как работает тест на национальность

В тестах на происхождение можно увидеть проценты, означающие вашу национальность. Большинство пользователей таких тестов полагает, что проценты означают долю той или иной «крови». Однако это не так, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник и председатель экспертного совета Национального центра генетических исследований (MyGenetics) Ирина Колесникова.

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«Те проценты, которые вы видите в отчете — это процент совпадения вашего набора геном с набором для той или иной национальности. Например, генетика на 65,1% совпадает с восточными славянами, на 16% — с молдаванами, на 5,1% — с немцами. Это — вовсе не доля молдавской или немецкой крови (хотя, совпадения, конечно, интересные), а то, насколько генотип автора похож на генотип типичного представителя этих национальностей. Это — разные вещи», — объяснила эксперт.

По ее словам, для расчета национальности исследуется определенный набор генетических полиморфизмов (вариантов), отобранных в ходе большого количества уже проведенных исследований. Проанализировав именно эти полиморфизмы у человека, можно получить некую картину, своего рода характерный «генетический портрет». У разных национальностей этот «генетический портрет» будет различаться.