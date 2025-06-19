Как изменился медицинский туризм в Тюменской области

За 10 лет медицинский туризм в регионе достиг показателя в 40 тысяч иностранных пациентов ежегодно. Сейчас это направление в тюменских клиниках достигает 70% от внебюджетных источников дохода. Об этом на встрече «Медицина без границ: новые возможности для медицинского туризма» на полях ПМЭФ рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

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«Мы начинали в 2015 году с трех учреждений, сегодня к 2025 году у нас 9 учреждений, которые на системной основе оказывают услуги иностранным гражданам. Треть медицинских туристов – жители Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Последние два года к нам приезжают пациенты из Китая и Индии. В первые годы работа велась в основном с русскоговорящими соседями, сейчас подготовка кадров идет с изучением иностранных языков», – отметила Наталья Логинова.

По ее словам, в Тюменскую область едут в первую очередь за кардиохирургической помощью. Она отметила вклад в сферу профессора Горбатикова, который оказывает помощь самым маленьким, в том числе новорожденным. Еще в Тюмень едут за онкологической и офтальмологической помощью, а также за экстракорпоральным оплодотворением.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Тюменской области запустят инвестиционный проект с крупной мясной компанией. Делегация региона встретилась с новым партнером на полях ПМЭФ.