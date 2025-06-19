Врачи удалили огромный ком волос из желудка четырехлетней девочки

Хирурги городской больницы Новороссийска спасли четырехлетнего ребенка, который наглотался собственных волос. Об этом сообщает издание «Новороссийский рабочий».

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Ребенок был доставлен в медицинское учреждение с острыми болями в области живота. Девочка отказывалась от еды. После предварительного осмотра медики заподозрили у маленькой пациентки острый аппендицит.

В ходе более глубокого обследования было установлено, что болезненные симптомы вызывает инородное тело в желудке. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, врачи удалили из желудка девочки огромный ком волос — трихобезоар.

На пятые сутки после операции девочка смогла самостоятельно принимать пищу, а спустя несколько дней она была выписана на амбулаторное лечение.

До этого в Нефтекамске врачи спасли девочку, которой раздробило руку мясорубкой. В больницу пострадавшая попала с раздробленными костями, сухожилиями, сосудами, нервами. Кисть при этом «держалась на нескольких связках». Сначала специалисты разрезали мясорубку, затем извлекли конечность и в течение нескольких часов собирали раздробленную кисть.