Врачи выполнили операцию с применением передового оптического томографа

Рентгенохирурги екатеринбургской «Новой больницы» с использованием передового диагностического оборудования — оптического томографа — восстановили кровоток в сосудах сердца у 70-летней жительницы Свердловской области.

© Информационный портал Свердловской области

Данный вид помощи доступен уральцам благодаря программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Передовая методика оптической когерентной томографии позволяет врачам получать изображения внутренней структуры сосудов с разрешением, в десять раз превосходящим возможности доступного прежде оборудования. Технология основана на анализе отражённого света, направленного в артерию через катетер. Высокотехнологичный аппарат интерпретирует полученные данные с применением искусственного интеллекта и генерирует 3D-изображения, воссоздавая структуру сосуда. Врачи, не отходя от операционного стола, получают представление о структуре поражения сосуда, могут выявить проблему на очень ранних стадиях, оценить риски дальнейшего повреждения сосуда и нарушения кровотока.

У рентгенохирургов появляются точные данные о количестве кальция и стабильности атеросклеротических бляшек, которые закупоривают артерии, для быстрого определения эффективной стратегии лечения.

«Метод неоценим в прогнозировании, предотвращении и лечении сердечно-сосудистых событий. Оптическая когерентная томография позволяет выявить бляшки даже очень маленьких размеров. Из-за тонкой покрышки они могут „порваться“ и вызвать закупорку артерии. Это наиболее частая причина внезапной сердечной смерти и инфаркта миокарда», — рассказала заместитель генерального директора по лечебной работе «Новой больницы», заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Елена Фокина.

Операция состоялась в рамках ежегодной конференции эндоваскулярных хирургов, которая с 19 по 21 июня проходит в Екатеринбурге. Мероприятие собрало интервенционных кардиоангиологов со всего мира. Доклады, презентации интересных случаев и прямые трансляции операций ведутся как из клиник России, среди которых «Новая больница» и Свердловская областная клиническая больница № 1, так и из Турции, Германии, Нидерландов, Китая, Великобритании, Северной Македонии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана.