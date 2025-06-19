Хирурги спасли от ампутации ногу девушки с острым тромбозом

Врачи регионального сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы спасли ногу от ампутации 24-летней пациентке, которая поступила с острым тромбозом вен нижних конечностей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

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«Состояние конечности вызывало большие опасения – стоял вопрос об ампутации. Однако, к счастью, это не потребовалось. Мы дважды провели катетер-управляемый тромболизис – процедуру, при которой лекарство, растворяющее тромб, доставляется непосредственно к месту его образования. В результате проявления тромбоза значительно уменьшились: ушел болевой синдром, вдвое снизился отек ноги и восстановилась ее опорная функция», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьнев, которого цитирует пресс-служба.

Уточняется, что у девушки возникли осложнения в работе почек и печени, в связи с чем врачи провели стентирование вен. В результате все функции организма восстановились, пациентка выписана домой.