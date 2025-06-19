Что нужно знать об экземе

Экзема — воспалительное заболевание, которое приводит как к визуальным проблемам с кожей, так и к сильным болевым ощущениям. Причиной экземы могут стать самые разные факторы — красные зудящие пятна возникают из-за сильного стресса, слишком активного использования санитайзеров и даже из-за неправильного мытья рук. «Лента.ру» побеседовала с врачом-дерматологом, чтобы выяснить, заразна ли экзема, какие разновидности этого заболевания существуют и как правильно ухаживать за кожей, чтобы избежать его возникновения.

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Что такое экзема

Экзема — это воспаление кожи, при котором на теле человека возникают покраснения и небольшие пузырьки. Название заболевания происходит от древнегреческого слова ἐκζέω, которое переводится как «вскипать» — волдыри, возникающие на теле человека, действительно визуально напоминают кипящую воду.

В беседе с «Лентой.ру» доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказывает, что в основе экземы лежит аллергический процесс.

«Все может начинаться с банального аллергического дерматита. Затем под влиянием многих внутренних и внешних факторов он может перерасти в экзему», — Юлия Галлямова, дерматолог.

Современные ученые и медики рассматривают экзему как аутоиммунную реакцию на внешние или внутренние раздражители. Провоцируют ее разные факторы — например, контакт с бытовой химией, прием лекарств или скопление микробов. Организм начинает вырабатывать антитела — иммуноглобулины — к собственным клеткам кожи, это приводит к воспалению и развитию эритематозной стадии — покраснению кожи.

Симптомы и развитие экземы

Экзема в большинстве случаев развивается на лице и конечностях человека. Изначально она может носить асимметричный характер, локализуясь на одной части тела, рассказывает Галлямова. Однако позже, как правило, она становится симметричной и проявляется на обеих руках или ногах, красные участки разрастаются и сливаются друг с другом.

Основные симптомы экземы:

воспаление и отек кожи;

сыпь ярко-красного цвета в виде мелких пузырьков;

зуд;

сухость;

корки на поверхности высыпаний серо-желтого цвета.

Сначала на коже появляются покраснения и отечность. Затем возникают мелкие пузырьки — папулы и везикулы, в которых скапливается серозная жидкость.

Затем пузырьки вскрываются, а жидкость из так называемых серозных колодцев начинает сочиться наружу — этот процесс в дерматологии известен как мокнутие.

После на теле остаются подсохшие корочки и небольшие очаги воспаления, кожа начинает шелушиться, на ней образуются чешуйки и трещинки.

Экзема сопровождается мучительным зудом, обращает внимание Юлия Галлямова. Его интенсивность может различаться, однако в самых острых формах заболевания интенсивный зуд может стать причиной нарушений сна и даже бессонницы.

Основной источник дискомфорта при экземе — зуд.

Причины экземы

Существует большое количество разновидностей экземы. По словам Юлии Галлямовой, ее виды различаются по провоцирующим факторам и по местам локализации. Причины заболевания могут быть разными. Экзема может возникнуть из-за совокупности как внешних факторов, так и внутренних.

Причины возникновения экземы:

плохая экологическая ситуация;

аллергические реакции (на косметику, пыльцу растений, бытовую химию);

несбалансированное питание (в рационе большое количество шоколада, цитрусовых, орехов, меда);

сильный стресс;

нарушения в работе эндокринной системы;

ослабление иммунной системы;

нарушение работы желудочно-кишечного тракта;

пересушенная кожа;

воздействие внешних раздражителей.

На появление экземы влияет и генетическая предрасположенность — если заболевание есть у одного из родителей, то риск развития экземы у ребенка повышается на 40 процентов. Если экземе подвержены оба родителя, то она с вероятностью до 60 процентов передастся ребенку.

Рассказывая о причинах возникновения экземы, врач-дерматолог Галлямова обращает внимание и на образ жизни пациента. Если человек находится в постоянном состоянии стресса, не следит за своим питанием и здоровьем, то у него может развиться экзема.

Виды экземы

Истинная или идиопатическая

Высыпания при истинной экземе имеют симметричный характер, лишены четких границ. Поражение может распространяться на верхние и нижние конечности тела, участки здоровой и подверженной экземе кожи чередуются. Именно этот вид экземы чаще всего переходит в хроническое заболевание.

Роговая (тилотическая)

Роговая экзема локализуется на ладонях и подошвах стоп. Характерный симптом для этого вида заболевания — значительное уплотнение кожи и образование мозолей. В острой стадии на пораженных участках кожи могут возникать глубокие болезненные трещины.

Микробная

Это посттравматический вид экземы, чаще всего такое поражение возникает вокруг ран, ссадин и фурункулов, а также на местах переломов и других микробных очагов. При микробной экземе на теле человека могут появиться не только пузырьки везикул, но и гнойники.

Микотическая

Развитие микотической экземы провоцируют грибковые инфекции. К причинам ее возникновения относят микозы — болезни, которые вызывают паразитические грибы. Развитие грибковой инфекции может привести к более тяжелому течению экземы, а также сделать ее более устойчивой к лечению.

Детская

Это заболевание, которое связано с наследственной предрасположенностью. Оно может проявиться у малыша на третьем-шестом месяце жизни. Выглядит как сильная сыпь. Развивается такая экзема у детей, чьи родители подвержены активным аллергическим реакциям. Предвестником детской экземы служит диатез — сам по себе он не является болезнью, но сигнализирует о высокой раздражительности кожи.

Себорейная

Себорейная экзема может развиться у больных себореей — это хроническое заболевание, которое поражает кожу головы в местах скопления сальных желез. Возникает себорейная экзема на лице, руках, шее и на волосистой части головы, также может появиться в ушных раковинах и носогубных складках.

Профессиональная

С профессиональной экземой сталкиваются люди, работающие с вредными веществами: эпоксидными смолами, сплавами металлов и химическими соединениями, которые повреждают внешние слои эпидермиса. Местами проявления экземы являются открытые участки кожи, которые находятся в непосредственном контакте с раздражающими веществами.

Классификация экземы на этом не заканчивается: существует еще ряд форм. Например, экзема может быть нуммулярной или монетовидной. Также есть варикозная, сикозиформная и другие виды — даже экзема сосков.

Как выявить экзему

Юлия Галлямова объясняет, что грамотно диагностировать экзему может только врач-дерматолог.

«Он делает это визуально. Врач может дополнительно взять соскоб на грибы, чтобы исключить микробный фактор и микотическую экзему», — рассказывает эксперт.

В некоторых случаях диагностика экземы может включать в себя общий анализ крови, исследования кожи и тканей пациента под микроскопом. При этом чаще всего определить это заболевание помогает именно визуальный осмотр и опрос пациента.

Врач-дерматолог может подобрать подходящее лечение только после полноценного осмотра, поэтому при появлении дискомфорта важно как можно скорее записаться на прием к специалисту.

«Если вы замечаете, что на руках появились красные зудящие, шелушащиеся пятна, то, конечно, это уже аллергический процесс», — Юлия Галлямова, дерматолог

Когда нужно обращаться к врачу-дерматологу

зуд и воспаление не проходят больше 2 недель, даже после того, как человек ограничил контакт с первоначальным раздражителем;

зуд постоянно беспокоит, мешает спать и вести привычный образ жизни;

воспаление распространяется на новые участки кожи.

Как вылечить экзему

«К сожалению, экзема — хроническое заболевание», — объясняет Галлямова.

Это значит, что вылечить ее совсем нельзя, можно только добиться длительной ремиссии. При этом человек, у которого есть предрасположенность к развитию заболевания, должен постоянно следить за собой и не допускать перехода экземы в острую стадию.

«Когда мы снимаем обострение экземы с помощью лекарственных средств, очень важно исключить факторы, которые могут привести к следующему рецидиву», — Юлия Галлямова, дерматолог.

Устранить симптомы заболевания можно, обратившись к врачу, однако процесс требует соблюдения всех назначений. При лечении экземы важно взаимодействие доктора и пациента, рассказывает эксперт:

«Когда врач указывает на ошибки, касающиеся жизни пациента, пациент считает, что врач просто не хочет его лечить или у него недостаточно знаний. Но на самом деле экзему поддерживает именно окружающая среда пациента и его питание, уход за кожей».

Вылечить острую стадию экземы можно с помощью комплексного ухода, медикаментозного лечения, антисептических, смягчающих и противовоспалительных мазей и кремов.

При тяжелом течении заболевания могут назначаться лекарства в виде инъекций. По словам Галлямовой, обострение, как правило, можно снять за семь-десять дней.

Для того чтобы экзема из ремиссии не перешла в острую стадию, пациенту важно серьезно отнестись к лечению и соблюдать все рекомендации специалиста. Юлия Галлямова обращает внимание, что после исчезновения основных симптомов не следует сразу же прекращать лечение. Экзему нужно долечивать до конца, даже когда основные симптомы уже удалось снять и период обострения пройден.

«Лечение экземы должно продолжаться всю жизнь. Потому что у человека уже есть предпосылки к возникновению заболевания. Для того чтобы не возникало обострения заболевания, вы должны из своей жизни исключить триггеры, которые привели к развитию экземы», — Юлия Галлямова, дерматолог.

Осложнения экземы

К опасным осложнениям экзема приводит редко, однако постоянный зуд сильно портит качество жизни человека и не дает ему сосредоточится на повседневных обязанностях. В результате у больного портится настроение, он начинает вести себя раздражительно.

Кроме того, экзема сильно снижает барьерную функцию кожи. Из-за появления на ней расчесов и ранок, бактериям и другим вредными микроорганизмам проще попасть внутрь. Это может привести к нагноению, а после заживления на месте ран могут образоваться рубцы и шрамы.

Заразна ли экзема

Экзема не заразна. Это заболевание не передается от человека к человеку даже при тесном контакте.

Как справиться с зудом при экземе

Постарайтесь отказаться от моющих средств, которые содержат сульфаты.

Регулярно наносите на зудящие места увлажняющие кремы.

Постарайтесь не царапать кожу, чтобы дополнительно ее не повредить — зуд можно снять поглаживаниями или надавливаниями. Если это не помогает, можно на некоторое время приложить к пораженным участкам холодные компрессы.

Ногти следует стричь как можно короче, чтобы снизить риск случайного воздействия на зудящие участки, например, во время сна.

Носите приятную к телу одежду, которая позволит коже дышать — для этих целей лучше всего подойдут хлопковые вещи без синтетики и шерсти в составе.

Как защитить руки от экземы

По словам Юлии Галлямовой, одна из серьезных проблем, связанных с развитием экземы, — отсутствие возможности полноценно работать руками:

«Когда у вас руки в состоянии экземы, естественно, это визуально неприятно для окружающих, не говоря уже о вашем субъективном дискомфорте».

Эксперт рассказывает, что с такой проблемой наиболее часто сталкиваются женщины, которые выполняют много работы по дому.

В таком случае в первую очередь необходимо избегать контакта с аллергенами — источниками раздражения, на которые среагировал организм. Причиной аллергической реакции могут стать, например, чистящие жидкости и средства для мытья посуды.

«Чтобы избежать возникновения экземы, важно правильно ухаживать за кожей», — Юлия Галлямова, дерматолог.

Избежать появления экземы поможет ношение перчаток — они могут защитить кожу рук от воздействия вредных элементов.

Не стоит забывать, что кожу рук нужно регулярно увлажнять и защищать. Для этих целей лучше всего подойдут увлажняющие кремы. Врач-дерматолог рекомендует поставить крем на раковину и использовать его сразу же после мытья рук, перед сном и перед выходом на улицу.

Для снижения риска развития экземы Галлямова рекомендует не использовать мыло с высоким содержанием щелочи — оно пересушивает кожу. Чаще всего щелочь входит в состав так называемого хозяйственного мыла, поэтому лучше отказаться от его использования на повседневной основе.

«Для очищения рук лучше всего использовать мягкое жидкое мыло», — добавляет дерматолог.

Важно запомнить