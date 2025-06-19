Стало известно, сколько женщин страдает репродуктивными заболеваниями

Факторы риска или заболевания репродуктивной системы в 2024 году были выявлены у 31% женщин в возрасте от 18 до 39 лет. При этом у мужчин этот показатель составил всего 22% ввиду меньшего посещения профилактических мероприятий, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

© РИА Новости

«Результаты "взрослой" репродуктивной диспансеризации в 2024 году: женщины 18-39 лет [имеют] факторы риска / заболевания репродуктивной системы [в] 31% [случаев], здоровы - 69%. 40-49 лет [имеют] факторы риска / заболевания репродуктивной системы [в] 43% [случаев], здоровы - 57%»‎, — следует из презентации Самойловой, представленной на сессии "Вклад женщин в развитие технологий и инноваций для здорового общества" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом у мужчин в возрасте 18-39 лет показатель наличия факторов риска или же заболеваний репродуктивной системы составляет всего 22%.

«Выходит мужчина здоровее? Нет, просто мужчины приходят меньше и приходят те сознательные, которые следят за своим здоровьем. <…> Мы [женщины] должны взять всех мужчин за руку и привезти на диспансеризацию, тогда вы увидите эти цифры, они будут точно такие же, как и у женщин. То есть количество заболеваний у мужчин, поверьте, мы выявим, я думаю, что намного больше, поскольку проблем там не меньше, чем у женщин»‎, — рассказала Самойлова.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.