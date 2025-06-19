Жители каких стран приезжают лечиться в Россию

Мурашко рассказал, из каких стран едут лечиться в Россию
Граждане Ближнего зарубежья, арабских стран, Китая, Латинской Америки, Европы и США приезжают на лечение в Россию. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По словам министра, интерес у приезжих есть как к санаторно-курортному комплексу, так и высокотехнологичному. При этом основной поток остается из государств СНГ.
Популярностью пользуются такие медицинские направления, как онкология, офтальмология, акушерство-гинекология, бьюти-медицина, стоматология, детское здравоохранение.
Мурашко отметил, что по поручению президента в предыдущий нацпроект удалось реализовывать задачу по объему медицинской помощи, предоставляемой иностранным гражданам «не менее 1 миллиарда долларов».
«Это цифра перевыполнена практически ежегодно. И за этот период более 21 миллиона иностранных граждан получили медицинскую помощь в Российской Федерации», — добавил глава ведомства.
Ранее сообщалось, что люди, выпивающие две-три чашки кофе в день, скорее проживут дольше, чем те, кто кофе не употребляет.