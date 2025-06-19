Болт застрял в кишечнике россиянина после похода к стоматологу

В Кемерове произошел необычный, но потенциально опасный инцидент во время стоматологической процедуры. Пациент случайно проглотил металлический болт, который использовался для затягивания зубного импланта.

Трехсантиметровый предмет застрял в кишечнике, что потребовало срочного медицинского вмешательства.

Как сообщает пресс-служба больницы имени М. А. Подгорбунского, во время приема у стоматолога от инструмента отлетел крепежный элемент, и мужчина рефлекторно его проглотил. Поскольку болт не мог выйти естественным путем, пациенту пришлось обратиться за помощью к хирургам. Врачи попытались мануально переместить инородное тело из тонкой кишки в толстую, но это не дало результата. Тогда эндоскописты применили специальные щипцы и петлю, чтобы извлечь болт.

По словам врача-эндоскописта Светланы Портновой, подобные случаи представляют серьезную угрозу: острые металлические предметы могут повредить стенки кишечника, вызвав кровотечение или даже перитонит. К счастью, операция прошла успешно, и сейчас пациент чувствует себя хорошо.