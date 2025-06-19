В России будут вести реестр больных по 12 заболеваниям
Регистр лиц с отдельными заболеваниями, в том числе онкологическими, легочными, сердечно-сосудистыми и психическими, будет впервые создан в России в 2026 году. Соответствующее постановление приняло правительство РФ.
Цель регистра - улучшить медпомощь больным и координировать соответствующую работу регионов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава.
В регистр, согласно постановлению, включат сведения о пациентах со следующими заболеваниями: онкологические, включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей и начальные стадии развития злокачественной опухоли (новообразования in situ); сахарный диабет; психические расстройства и расстройства поведения, требующие диспансерного наблюдения; ишемические болезни сердца, в том числе с нарушениями ритма и проводимости; наличие сердечных и сосудистых имплантов и трансплантатов; кардиомиопатия; сердечная недостаточность; острые нарушения мозгового кровообращения; болезни печени, включая алкогольную этиологию; хронические обструктивные болезни легких. В список вошло также состояние беременности, родов и послеродового периода.
Подробности документа
"Регистр создан впервые и не является дополнением к существующим регистрам", - пояснили в Минздраве.
По данным министерства, его цель - "совершенствование оказания медицинской помощи населению и координация соответствующей работы субъектов Российской Федерации".
"Регистр включает общие данные о пациентах с отдельными заболеваниями и (или) состояниями по сердечно-сосудистой патологии, легочной патологии, онкологии, сахарному диабету, психическим расстройствам и другим заболеваниям, которые оказывают значительное влияние на здоровье граждан", - уточнили в Минздраве.
Постановлением кабмина утверждены правила, которые устанавливают порядок ведения регистра для учета информации о пациентах, состав информации, размещаемой в регистре, и состав участников информационного взаимодействия.
Информация и доступ к ней
"Информация вносится по каждому пациенту, у которого выявлены [перечисленные]заболевания и (или) состояния", - говорится, в частности, в документе.
В постановлении перечислены как поставщики информации о пациентах, так и пользователи регистра. Поставщиками будут, в частности, Минздрав, Соцфонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, медицинские и фармацевтические организации.
В числе пользователей регистра с определенными ограничениями будут Минздрав, Росздравнадзор, МВД ("в объеме сведений, передача которых регулируется законодательством РФ" и которые необходимы для осуществления возложенных полномочий), Росстат ("в части сводной статистической и аналитической отчетности"), уполномоченные региональные органы, медицинские и фармацевтические организации (с согласия пациента).
Как подчеркнули в Минздраве, "информация о пациентах, содержащаяся в регистре, подлежит защите в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, о персональных данных и статьи 13 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".