Все, что нужно знать об антидепрессантах

Депрессия — это не просто легкое ощущение грусти, которое мы испытываем время от времени, а серьезное нарушение психического здоровья. Справиться с таким заболеванием под силу далеко не каждому, тогда как последствия депрессии могут быть тяжелыми — вплоть до суицида. В тяжелых случаях людям с депрессией надо обращаться к психиатру, который назначит специальные лекарства — антидепрессанты. Что это за препараты, как они работают при депрессии и какие побочные эффекты у них есть — в материале «Ленты.ру».

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Что такое антидепрессанты

Антидепрессанты — психотропные лекарственные препараты, химический состав и механизмы действия которых направлены на облегчение болезненных состояний при депрессии и других расстройств. Выписывают их строго по рецепту врача.

У антидепрессантов есть разные побочные эффекты, и каждый организм реагирует на них по-разному. Поэтому никогда не стоит заниматься самолечением и назначать их себе самостоятельно — препараты и их дозировку определяет только врач-психиатр.

Как появились антидепрессанты?

История антидепрессантов берет свое начало в 1876 году — тогда компания BASF изобрела метиленовый синий (он известен как синька медицинская), которым когда-то лечили малярию и отравления угарным газом, а также использовали против глистов в ветеринарии. Но тогда производители еще не знали, что получили фенотиазин — официально его синтезировали лишь в 1883 году, а в 1946 году с его помощью изобрели прометазин. У последнего, как оказалось, был выражен седативный эффект (уменьшение раздражительности или волнения, вызванное лекарственными препаратами; при увеличении дозировки может наступать снотворный эффект), и его стали применять в коктейлях для наркоза. Попытки усилить такое воздействие продолжались, и к 1950 году был получен хлоропромазин. В 1951 году его начали использовать в психиатрии и применяют по сей день.

В 1952 году для лечения туберкулеза изобрели ипрониазид. Под действием этого вещества пациенты становились чрезмерно счастливыми, тогда как от туберкулеза оно не особо помогало. В итоге ипрониазид стал первым в истории антидепрессантом из группы ингибиторов моноаминоксидазы. Сейчас его не используют из-за сложностей применения.

В 1950-е годы начали искать и другие средства, эффект от которых был бы похож на действие хлоропромазина — так был получен имипрамин, об антидепрессивном действии которого узнали случайно. А в 1961 году было получено производное от него — амитриптилин. В 1955 году методом случайного перебора был обнаружен первый транквилизатор из группы бензодиазепинов хлордиазепоксид, а в 1963-м из него получили диазепам.

Однако до появления подобных препаратов депрессию лечили наркотиками — до конца 1950-х использовали опиаты, до середины 1960-х — амфетамины, которые постепенно перестали применять из-за побочных эффектов на фоне появления фармакологических препаратов.

До появления первого в мире селективного ингибитора обратного захвата серотонина — флуоксетина — прошло немало времени: его синтезировали в 1977 году, испытания он прошел к 1987-му, а в продажу поступил в 1991-м.

Что лечат с помощью антидепрессантов

Из названия «антидепрессанты» можно сделать вывод, что они должны противостоять депрессии, и изначально так и было. Но со временем показания для приема таких препаратов расширились. Их применяют для лечения множества состояний, и даже список самых распространенных из них получается весьма внушительным.

Антидпрессанты используют для лечения:

депрессии;

тревожных расстройств;

паники и панических атак;

неврозов и неврозоподобных расстройств;

психосоматических болезней;

онкозаболеваний;

зависимости от табака, алкоголя или наркотических веществ;

шизофрении и заболеваний «шизофренического спектра»;

последствий органических повреждений нервной системы из-за инсультов, травм, атрофических заболеваний, а также хронических головных болей;

нарушений пищевого поведения;

расстройств личности;

нарушений сна;

сенестопатии;

дереализации и деперсонализации.

Что такое депрессия

Чтобы разобраться, как работают антидепрессанты, нужно сперва понять, что такое депрессия.

Депрессия — серьезное нарушение психического здоровья, которое без должного лечения может привести к тяжелым последствиям, вплоть до суицида. В среднем такое состояние может длиться до 6–8 месяцев, однако бывают случаи, когда оно не проходит дольше.

Депрессию распознают по «депрессивной триаде» — нарушениям в эмоциональной, когнитивной и двигательной сферах. В этой триаде человек перестает получать удовольствие от вещей, которые раньше приносили радость, а образ себя, мира и будущего в его понимании выстраивается крайне негативно. При этом нарушения двигательной сферы могут проявляться как заторможенностью, так и чрезмерным возбуждением (ажитацией), активной жестикуляцией, частой сменой поз.

Среди дополнительных симптомов — потеря или усиление аппетита, нарушения сна (как сонливость, так и бессонница), чрезмерная утомляемость, постоянное ощущение усталости.

Проявления депрессии так или иначе мешают человеку общаться с людьми, достигать поставленных целей и порой даже соблюдать гигиену.

Причины возникновения депрессии

Врачи до сих пор не могут назвать точную причину возникновения депрессии. К такому состоянию могут приводить разные факторы. Среди них:

чрезмерные эмоциональные нагрузки во время работы или учебы;

черепно-мозговые травмы;

изменения гормонального фона, особенно у женщин (у них также может возникнуть послеродовая депрессия);

прием гормональных препаратов, транквилизаторов, нейролептиков;

злоупотребление психоактивными веществами или алкоголем;

социальная изоляция;

события в жизни, которые привели к психологической травме;

наследственная предрасположенность.

Степени тяжести депрессии

Депрессивное состояние может быть разной степени тяжести — от легкой до тяжелой.

Легкая. Проявляется двумя-тремя признаками, пациент может поддерживать основные виды деятельности, но страдают его отношения с окружающим миром.

Умеренная. Диагностируют более четырех симптомов. Человек начинает испытывать значительные затруднения в трудовой адаптации и социальной жизни.

Тяжелая. Человека начинают посещать суицидальные мысли, а иногда он и вовсе полностью замыкается в себе и практически не взаимодействует с социумом.

Согласно одной из популярных теорий, причина тяжелых состояний кроется в том, что возникает дефицит моноаминовых нейромедиаторов — норадреналина, дофамина и серотонина. Так, дефицит серотонина может вызывать чувство вины, суицидальные идеи, нарушение аппетита. Из-за дефицита дофамина и норадреналина может возникать апатия, усталость, невозможность заставить себя делать что-либо, а при дефиците всех трех нейромедиаторов возникает подавленное настроение, психомоторная дисфункция и нарушения сна.

Однако, по словам кандидата психологических наук Марии Даниной, есть и другие вещества, которые влияют на состояние человека.

Помимо снижения уровня нейромедиаторов, вклад в депрессию могут вносить и другие группы биологически активных веществ — например, глюкокортикоиды. Скажем, уровень знаменитого «гормона стресса» кортизола при депрессии тоже повышается, а это, в свою очередь, ведет к нехватке дофамина. На уровень моноаминов могут влиять гормоны щитовидной железы и половые гормоны эстроген и прогестерон.

Существует множество версий возникновения депрессии, одна из них — нейротрофиновая гипотеза возникновения депрессии. Она связана с умением нашего мозга создавать новые нейронные связи, благодаря чему мы умеем изучать языки, запоминать, адаптироваться. При депрессии нейропластичность снижается, однако пока непонятно, что в этой схеме причина, а что — следствие. Это депрессия делает мозг менее «пластичным» или же, наоборот, мозг становится менее гибким и развивается депрессия?

Как мы уже говорили, депрессию провоцируют не только внутренние факторы работы организма, но и внешние события, в том числе стресс и травмы. Такие депрессии называют реактивными. По словам Даниной, о них специалисты говорят лишь в том случае, когда пациент испытывает те же негативные ощущения спустя месяцы после события, а его состояние не улучшается, а, наоборот, усугубляется.

Как работают антидепрессанты

Для лечения депрессивного расстройства — вызванного как внешними событиями, так и внутренними факторами — врачи назначают антидепрессанты.

Важно понимать, что терапевтический эффект от них наступает не моментально — порой необходимо подождать несколько недель. Если лечение не помогает, то психиатр может скорректировать дозировку или заменить препарат.

Также важно отметить, что антидепрессанты не создают новые нейромедиаторы — но они мешают нейрону «забирать» их или же не позволяют моноаминоксидазе их утилизировать. За счет этого восстанавливается работа клеток, гиппокампа, префронтальной коры мозга и миндалин. То есть нейронная сеть функционирует должным образом.

Если говорить о механизме работы антидепрессантов, то он может различаться в зависимости от класса, к которому относят препарат. Всего по механизму действия выделяют шесть классов антидепрессантов.

Какие бывают антидепрессанты

1. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)

Такие препараты блокируют захват серотонина нейронами, которые его выделили, за счет чего уровень серотонина увеличивается, а информационный обмен между нейронами восстанавливается. Они считаются относительно слаботоксичными и входят в «первый ряд», а если не помогают, то для лечения назначают другие виды антидепрессантов.

2. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСиН)

Работают почти так же, как СИОЗС, однако влияют на захват не только серотонина, но и норадреналина — поэтому они улучшают память и концентрацию.

3. Трициклические (ТСА) и тетрациклические (ТеСА) антидепрессанты

Они также повышают уровень норадреналина и серотонина, однако связываются не только с нужными для лечения рецепторами, но и с теми, которые взаимодействуют с другими веществами. Из-за этой особенности побочные эффекты и последствия передозировки таких препаратов могут проявляться как бред, галлюцинации, судороги и брадикардия, поэтому, несмотря на эффективность, их назначают все реже. Однако к ним приходится прибегать, когда другие виды препаратов не работают.

4. Антагонисты 5-HT2 рецепторов и ингибиторы обратного захвата серотонина

Они тоже предотвращают обратный захват серотонина, но еще блокируют его связывание с серотониновыми рецепторами подтипа 5-HT2, которые являются возбуждающими. За счет этого снижается вероятность возникновения бессонницы, тревоги, психомоторного возбуждения.

Также существуют антагонисты так называемого тормозящего рецептора 5-HT1А и возбуждающего рецептора 5-HT3.

5. Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО)

Блокируют действие фермента моноаминоксидазы, который может разрушать все три важнейших нейромедиатора — норадреналин, дофамин и серотонин. При приеме таких препаратов могут быть серьезные побочные эффекты, вплоть до суицидальных мыслей, поэтому их назначают лишь после того, как другие препараты оказались бессильны.

6. Ингибиторы обратного захвата серотонина, норадреналина и дофамина (СИОЗНиД)

Препараты данной категории не позволяют выпускающим нейронам поглощать норадреналин, дофамин и серотонин, увеличивая при этом их концентрацию. При этом СИОЗНиД подавляют болевой синдром. По своей эффективности не уступают ТеСА.

Также отдельно выделяют атипичные антидепрессанты, которые не относят к обычным классам, — их используют в зависимости от состояния пациента и при расстройствах, которые не поддаются лечению другими препаратами.

Как действуют антидепрессанты

Надо понимать, что антидепрессанту нужно время для действия. Первый эффект появляется лишь через две недели после начала приема, а устойчивое действие начинается спустя несколько месяцев и закрепляется вплоть до полугода. На протяжении лечения не стоит делать пропуски и перерывы.

Предсказать действие препарата на конкретно взятого человека сложно: мы все разные, у наших организмов свои особенности. А эффективность антидепрессантов зависит от множества факторов — от возраста, сопутствующих заболеваний, тяжести состояния, строения нейронов. Поэтому нет универсального решения, а таблетки зачастую не удается успешно подобрать с первого раза. Именно поэтому чаще всего сначала врач назначает СИОЗС, исходя из соотношений рисков, эффективности и цены лечения, а потом уже подбирает препарат из других групп, если это не сработало.

Побочные эффекты антидепрессантов

Антидепрессанты вызывают побочные реакции — при их воздействии запускается достаточно много химических процессов, на которые реагирует наш организм. Часто перед приемом врач может назначить обследования — анализы крови и мочи, энцефалографию, МРТ мозга и другие. Это необходимо, чтобы оценить возможное влияние препаратов на пациента. На начальном этапе приема новых лекарств, который обычно длится около двух недель, пациент может столкнуться с головокружениями, сонливостью, отсутствием или, наоборот, скачком аппетита, запором или диареей — в инструкциях к таким лекарствам всегда указаны на первый взгляд противоположные реакции и предупреждения о возможных побочных эффектах. Это делается потому, что их невозможно предсказать в каждом отдельном случае. Но может быть и так, что пациент не ощутит их вообще.

Общие побочные эффекты антидепрессантов:

сухость во рту;

сексуальную дисфункцию;

снижение либидо;

нарушения сна;

набор или резкий сброс веса;

отечность;

диарею, понос или сильные запоры;

спутанность сознания.

Некоторые препараты применяют только в крайних случаях — если другие, более «мягкие», не подошли или оказались неэффективны. Такие лекарства могут провоцировать суицидальные мысли, проблемы с сердцем, судороги, скачки давления и могут оказаться опасны для жизни. И это еще одна причина, по которой не стоит заниматься самолечением.

Также стоит рассказывать врачу, какие хронические болезни у вас есть и какие другие препараты вы принимаете, чтобы он учел это при назначении антидепрессанта. Например, некоторые популярные жаропонижающие нельзя сочетать с СИОЗС, так как они увеличивают риск побочных реакций со стороны ЖКТ.

Бывает и такое, что сразу подобрать подходящий препарат не удается — тогда врач назначит новый, его снова надо будет пить с небольшой дозировки, и есть вероятность, что пациент снова столкнется с побочными эффектами.

Можно ли сочетать антидепрессанты и алкоголь

Не стоит, несмотря на то что некоторые препараты совместимы с небольшим количеством алкоголя. Во-первых, это нарушает процесс лечения. К тому же алкоголь сам по себе является депрессантом и может ослабить эффект антидепрессантов. Во-вторых, лекарства оказывают на организм токсическое действие, эффект которого усилится от алкоголя и наркотиков.

У человека может развиться повышенная сонливость, агрессивность, апатия, нарушиться координация движений, нарушиться работа печени, повыситься артериальное давление. Такие действия могут привести и к общему отравлению организма.

В случаях, когда у человека есть суицидальные наклонности, такое смешение может быть опасным для жизни. В некоторых случаях могут появиться галлюцинации, при которых нужна немедленная госпитализация.

Что будет от передозировки

Из-за передозировки могут возникнуть тошнота, рвота, проблемы со зрением, координацией, повышение давления. Также могут развиться и более опасные симптомы — учащенное сердцебиение, галлюцинации, критичное понижение давления, затруднение дыхания, остановка сердца и даже кома. Такое состояние может привести к летальному исходу.

Кроме того, все препараты, которые влияют на уровень серотонина, могут спровоцировать серотониновый синдром — это означает, что нейромедиатора стало слишком много. В таком случае человек перевозбуждается, становится беспокойным, у него увеличивается потливость и усиливается сердцебиение, расширяются зрачки, возникают диарея, тремор, несогласованные движения мышц. В некоторых случаях это может повлиять на двигательную активность, и человек становится неусидчивым, у него может развиться почечная недостаточность. Такое состояние смертельно опасно. Оно возникает не только из-за приема антидепрессантов (чаще не одного, а комбинации препаратов из разных групп), но и из-за наркотиков, которые также влияют на уровень серотонина.

Что будет, если резко бросить пить антидепрессанты

В первую очередь в таком случае есть риск возобновления депрессии. Кроме того, у пациента с большой долей вероятности разовьется синдром отмены, который может длиться до двух недель. Это не очень опасно, но сопровождается побочными эффектами: возникает тошнота, рвота, диарея, головные боли, повышенное потоотделение, нарушения сна (как бессонница, так и повышенная сонливость), возбуждение, ухудшение настроения, беспокойство. Резко прекращать их прием без контроля врача не стоит — дозировку некоторых препаратов надо снижать постепенно. В некоторых случаях врачи назначают дополнительные препараты, чтобы облегчить симптомы отмены, или с той же целью предлагают перейти на антидепрессанты пролонгированного действия.

Но такая реакция организма не означает, что у человека развилась зависимость от антидепрессантов — для зависимости характерна интенсивная тяга, неспособность контролировать потребление вещества и негативные последствия от его приема. По словам врача-психиатра Виктора Лебедева, так называемая зависимость от антидепрессантов связана с тем, что расстройство не пролечивают до конца, надеясь только на «волшебную таблетку».

«Феномен, который принимают за зависимость от антидепрессантов, связан с тем, что антидепрессанты помогают справиться с симптомами — например, с тревогой или апатией. Для окончательной победы над расстройством человеку нужно дополнить медикаментозное лечение психотерапевтической работой. Допустим, человек этого не делает, и проблема остается непроработанной. Отмена антидепрессантов приведет к тому, что симптомы болезни вернутся обратно и испортят жизнь нашему пациенту», – врач-психиатр, Виктор Лебедев.

Можно ли справиться с депрессией без антидепрессантов

Конечно, может быть и так, что подавленное состояние, апатия, постоянная усталость и раздражительность вызваны дефицитом каких-то витаминов. Стоит обратиться к врачу, сдать анализы и выяснить, чего не хватает вашему организму, — например, из-за дефицита витамина D снижается выработка серотонина и дофамина, падает стрессоустойчивость и ухудшается концентрация внимания.

Однако, если это не помогло и вы по-прежнему ощущаете подавленность, апатию и другие признаки депрессии, лучше обратиться к психиатру — он поможет определить причины такого состояния и назначит лечение. В совокупности с таблетками часто назначают и психотерапию.

Существуют и способы профилактики депрессии: пребывание на солнце, физическая активность, здоровое питание, воздержание от алкоголя и сбалансированное соотношение труда и отдыха. Риски развития депрессии также снижают надежные социальные связи, внимательное отношение к своему эмоциональному состоянию и своевременное обращение за помощью.