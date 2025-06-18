Хирурги провели сложную операцию на позвоночнике подростка

Благодаря работе специалистов удалось сохранить здоровье подростку.

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Зимой в Кировскую областную детскую клиническую больницу обратились родители 14-летней девочки. Их дочь отмечала слабость в ногах, ей стало тяжелее ходить. С января ситуация ухудшалась, девочка была госпитализирована в больницу для детального обследования.

В результате МРТ у девочки выявили три большие кисты позвоночного канала, которые сдавливали спинной мозг. В норме он должен быть где-то порядка 1-1,5 см толщиной. Из-за кист он был сужен до 2,5 миллиметров.

Операция по удалению кист длилась порядка трех часов. Благодаря командной работе специалистов удалось вовремя выявить проблему, устранить ее и сохранить здоровье девочки.