Хирурги спасли мужчину, который проглотил инструмент стоматолога

Хирург и эндоскопист больницы имени Подгорбунского в Кемерово спасли жизнь пациенту, проглотившему инструмент в кресле стоматолога. Историю опубликовали на странице медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

© Lenta.ru

По словам россиянина, во время приема у стоматолога отлетел инструмент, которым затягивают имплант, и пациент рефлекторно его проглотил. Металлический болт размером около трех сантиметров не выходил естественным путем, после чего мужчина решил обратиться к врачам. Заведующий хирургическим отделением Алексей Новиков определил, что инородное тело находится в тонкой кишке, и мануально переместил его в толстую кишку. Однако инструмент продолжал оставаться в теле россиянина.

Тогда врачи прибегли к эндоскопическому методу и извлекли болт.

«Это довольно интересный и серьезный случай, ведь острые металлические инородные тела могут вызвать кровотечение или перфорацию стенки кишки, что приведет к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода», — предупредили врачи.

Уточняется, что сейчас пациент чувствует себя нормально, его жизни ничего не угрожает.

Ранее во Владивостоке врачи спасли россиянина, у которого после случайного выстрела в нос пуля застряла в носоглотке. Случай, с которым пришлось разбираться врачам из оториноларингологического отделения, в больнице назвали уникальным.