Эксперт рассказал, во сколько обходится лечение рака легкого IV стадии

Эксперт Попович рассказала, во сколько обходится лечение рака легкого IV стадии
Лечение рака легкого у пациента с четвертой стадией заболевания обходится государству почти в 2,1 млн рублей в год, это в четыре раза больше, чем стоимость лечения пациента на первой-второй стадии. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщила директор Института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Лариса Попович.
«Мы провели достаточно кропотливую работу по оценке стоимости лечения рака легких на I, II и IV стадии. С учетом клинических рекомендаций, множественных вариантов, связанных с генетическими различиями, мы сделали частотное усреднение, то есть постарались оценить эту стоимость достаточно прецизионно, достаточно детально. И разница в стоимости между лечением этих стадий приблизительно в четыре раза», — сказала она на сессии "На острие борьбы с раком легкого: совершенствование подходов к профилактике, раннему выявлению и лечению".
Согласно презентации, представленной Попович, лечение рака легкого на I-II стадиях обходится в 530 тыс. рублей в год, на IV стадии - почти 2,1 млн рублей. В частности, эта сумма состоит из первичной диагностики (65,4 тыс. рублей), лечения (1,81 млн рублей) и сопроводительной терапии (216 тыс.).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".
В программе запланированы: Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.