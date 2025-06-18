Эксперт рассказал, во сколько обходится лечение рака легкого IV стадии

Лечение рака легкого у пациента с четвертой стадией заболевания обходится государству почти в 2,1 млн рублей в год, это в четыре раза больше, чем стоимость лечения пациента на первой-второй стадии. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщила директор Института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Лариса Попович.

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«Мы провели достаточно кропотливую работу по оценке стоимости лечения рака легких на I, II и IV стадии. С учетом клинических рекомендаций, множественных вариантов, связанных с генетическими различиями, мы сделали частотное усреднение, то есть постарались оценить эту стоимость достаточно прецизионно, достаточно детально. И разница в стоимости между лечением этих стадий приблизительно в четыре раза», — сказала она на сессии "На острие борьбы с раком легкого: совершенствование подходов к профилактике, раннему выявлению и лечению".

Согласно презентации, представленной Попович, лечение рака легкого на I-II стадиях обходится в 530 тыс. рублей в год, на IV стадии - почти 2,1 млн рублей. В частности, эта сумма состоит из первичной диагностики (65,4 тыс. рублей), лечения (1,81 млн рублей) и сопроводительной терапии (216 тыс.).

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы: Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.