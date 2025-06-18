На Урале подросток заболел гепатитом после визита в тату-салон
В Свердловской области санврачи расследуют случай гепатита С у подростка. Среди "подозреваемых" был и тату-салон в Камышлове, который пациент посещал.
Специалисты Талицкого отдела управления Роспотребнадзора нашли в салоне нарушения - там не соблюдались требования к дезинфекции, очистке и стерилизации инструментов для нанесения рисунков на тело. Все это создавало риски передачи инфекционных заболеваний, уверены врачи.
Они обратились в суд с иском, и самозанятому мастеру, у которого подросток делал тату, запретили работать в салоне.
«Расследование этого случая заболевания острым гепатитом С продолжается. Специалисты отрабатывают различные версии случившегося», — подчеркнули эпидемиологи.