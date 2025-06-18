Подросток заболел гепатитом после визита в тату-салон

В Свердловской области санврачи расследуют случай гепатита С у подростка. Среди "подозреваемых" был и тату-салон в Камышлове, который пациент посещал.

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Специалисты Талицкого отдела управления Роспотребнадзора нашли в салоне нарушения - там не соблюдались требования к дезинфекции, очистке и стерилизации инструментов для нанесения рисунков на тело. Все это создавало риски передачи инфекционных заболеваний, уверены врачи.

Они обратились в суд с иском, и самозанятому мастеру, у которого подросток делал тату, запретили работать в салоне.