Доктор рассказал, как создавалась детская патологоанатомическая служба

Ее знают и уважают несколько поколений медиков. Ее труд помог спасти тысячи ребятишек. Аэлита Борисовна Вибе - первый в Свердловской области детский патологоанатом. Сегодня она работает в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

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Аэлита родилась в 1936 году. Среди самых ярких воспоминаний детства - военный госпиталь. Ее мама была врачом, и девчушка с уважением и восторгом смотрела на эвакуированных из Ленинграда в Свердловск легендарных хирургов, помогала раненым.

«И как-то само собой получилось, что в 1954 году после окончания школы я поступила в медицинский институт», — вспоминает Аэлита Борисовна.

После окончания вуза выпускница устроилась в четвертую детскую инфекционную больницу.

«На ее базе действовала кафедра детских инфекций под руководством Варвары Степановны Дубровой, а главным врачом клиники была Нина Алексеевна Судейко. Им удалось сформировать великолепный коллектив профессионалов, — рассказывает наша героиня. — Я преклоняюсь перед педиатрами. Это необыкновенные люди, у них особая работа. Даже не работа, а служение».

В те годы 4-я больница считалась центром многих, как сейчас принято говорить, инноваций. Именно в ней открылось первое в регионе реанимационное отделение для юных пациентов. А Аэлита Вибе стояла у истоков создания детской патологоанатомической службы Свердловской области.

«Это особое направление со своими задачами. Обычные патологоанатомы педиатрию не изучали, не знали особенностей детского организма, — говорит доктор. — А тут к нам приехала обменяться опытом Любовь Вишневецкая - одна из учениц академика Скворцова, основоположника детской патологоанатомии в СССР. И главный педиатр горздрава Вера Михайловна Бубнова мне сказала: "Начинай"».

Конечно, исследовать тела погибших детей очень трудно с моральной точки зрения. Задача врача, который занимается прижизненной и посмертной диагностикой заболеваний, - найти причину трагедии и сделать все возможное, чтобы уберечь от беды других пациентов. Ради такой благородной цели можно многое выдержать.

«Сейчас, слава Богу, медицина шагнула далеко вперед, а тогда смертность была высокой: дети умирали от чего угодно - респираторных инфекций, ларингитов, дизентерии, — продолжает Аэлита Борисовна. — Я преклоняюсь перед педиатрами. Это необыкновенные люди, у них особая работа. Даже не работа как таковая, а служение. Благодаря им и, надеюсь, нашей службе сегодня мы существуем совсем в других условиях. И я хочу, чтобы дети были живы и здоровы!»

Несмотря на огромную нагрузку, Вибе регулярно выбирают председателем профкома. Считается, что профсоюз находится в перманентном противостоянии с руководством организации, но из любой ситуации можно найти выход, уверена Аэлита Борисовна:

«Если постоянно твердить "так надо, вы должны", проявлять агрессию, никогда ничего не решишь. Лучше по-человечески обсудить проблему, найти точки соприкосновения, и в результате все получится».

Глядя на стройную, спокойную, уверенную в себе женщину в белом халате, о ее возрасте даже не задумываешься. Не чувствует груз прожитых лет и Аэлита Борисовна: