Врачи придумали способ повысить качество жизни пациентов с аритмией

Почти десять лет пермские врачи не могли справиться с аритмией у одной из пациенток.

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Первый раз девушка обратилась к медикам в 2016 году с жалобами на слабость и головокружение. К тому же она периодически теряла сознание. Доктора поставили диагноз "аритмия", установили кардиостимулятор и отправили девушку домой. Однако через три недели в грудной клетке началось воспаление, появились болезненные ощущения, поднялась температура. Врачи тщательно обследовали больную и решили поставить прибор с правой стороны, удалив имплантированный ранее.

Тем не менее через некоторое время все перечисленные выше симптомы возобновились. Не найдя никаких следов инфекции, врачи сделали вывод: у девушки очень редкая аллергия на металл, поэтому кардиостимулятор пришлось вновь извлечь.

Медики надеялись, что сердечный ритм придет в норму, но этого не случилось. Собрали консилиум и предложили альтернативную тактику лечения, для чего выполнили открытую операцию на сердце, а стимулятор вмонтировали под грудную клетку, обернув его в чехол из особого материала, который используют в сосудистых протезах. Таким образом медики хотели изолировать металлический корпус от соприкосновения с тканями организма. К сожалению, и эта попытка оказалась неудачной.

Пациентка месяц находилась в клинике, у нее развилась аллергия на антибиотики. В конце концов рана зажила, воспаление удалось победить. Девушка хорошо себя чувствовала до тех пор, пока через несколько лет не потребовалась плановая замена кардиостимулятора.

По словам сердечно-сосудистого хирурга Сардора Азизова, предугадать развитие событий после операции было достаточно сложно. Очередное комплексное обследование показало: нарушение сердечного ритма возникает из-за дисбаланса между деятельностью симпатического и парасимпатического компонентов вегетативной нервной системы.

Посовещавшись, врачи провели кардионейроаблацию - воздействовали на область сердца, ставшую источником аритмии, радиочастотным излучением. По мнению пермских специалистов, это новый эффективный способ лечения, способный стать альтернативой имплантации кардиостимулятора для многих пациентов, значительно повысив качество их жизни.

Операция прошла успешно, а прибор, установленный несколько лет назад, теперь целый год будет работать в режиме монитора. Все это время медики намерены наблюдать за своей подопечной. Если ее состояние ухудшится, кардиостимулятор просто уберут, и девушка сможет навсегда забыть о проблемах, с которыми ей довелось столкнуться.