Доктора спасли ребенку руку, в которой застрял карабин от качелей

Травматологи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) оказали помощь ребенку, у которого в руке застрял металлический карабин от качелей. Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

«В МОЦОМД экстренно госпитализирован 10-летний мальчик с рваной раной предплечья и инородным телом. Травма была получена в результате несчастного случая на качелях: при падении металический карабин от качели глубоко вошел в область кубитального сгиба левого локтевого сустава», – говорится в публикации.

Как уточняется, на месте происшествия сотрудники МЧС с помощью гидравлических ножниц освободили конечность, а скорая помощь доставила ребенка в больницу, где ему провели операцию.

«Оценив степень повреждения тканей, мы провели операцию на коже и мягких тканях. Особое внимание уделялось сохранности нервных окончаний, кровеносных сосудов и сухожилий, расположенных в непосредственной близости от инородного тела. Операция прошла успешно. Мы извлекли все осколки карабина, не задев важные структуры предплечья. Рана была тщательно обработана антисептическими растворами, наложены швы. Ребенку назначена антибактериальная и противовоспалительная терапия для предотвращения развития инфекционных осложнений и ускорения процесса заживления», – приводятся в сообщении слова лечащего врача ребенка Ильи Снегирева.

Отмечается, что через четыре дня после операции пациента выписали.