Эротический лунатизм: что такое сексомния и как ее лечить

В России увеличилось число обращений к врачам из-за сексомнии — заболевания, при котором человек во сне проявляет сексуальную активность, не осознавая этого. «Вечерняя Москва» выясняла, что это за состояние и насколько сложно с этим жить.

Что такое сексомния

Психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова рассказала, что сексомния — это психическое расстройство, которое является одним из вариантов сомнамбулизма (лунатизма — прим. «ВМ»).

При такой патологии во время одной из фаз сна, когда движение зрачков замедляется, человек может пытаться заниматься сексом либо совершать какие-то другие сексуализированные действия (например, мастурбировать) в бессознательном состоянии, — рассказала Жесткова.

У кого возникает и почему

Сексомния свойственна как мужчинам, так и женщинам. И пока нет определенного ответа, почему человек может столкнуться с таким расстройством. По мнению психиатра, не исключено, что сексомния может возникать с детства.

Как и лунатизм, предрасположенность к такому виду расстройства возникает в раннем возрасте. Возможно, в детстве у ребенка был классический сомнамбулизм, который со временем перерос в сексомнию, — сообщила психиатр.

В свою очередь врач-невролог, руководитель реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров рассказал, что эротические сновидения сопровождают взрослых людей и детей в течение всей жизни, а возникать они могут из-за особенностей гормонального фона, личной и сексуальной жизни отдельного человека.

Если человек недополучает секса в отношениях, организм запускает генетические механизмы самоудовлетворения (сексуализированные сны) с целью выброса окситоцина, серотонина или дофамина. Во время оргазма как раз активируются области мозга, которые отвечают за выработку этих гормонов, — пояснил врач.

Также желание заниматься сексом во сне может возникнуть на фоне гормонального сбоя, отметил невролог.

Если у человека есть какие-либо гормональные нарушения, в том числе в виде аденомы надпочечников, щитовидной железы, предстательной железы или толстой кишки, тогда человек тоже может испытывать необходимость заняться сексом во сне, — считает Комаров.

Опасно ли это для человека и общества

С точки зрения влияния на организм опасности для человека это состояние не представляет, как и в случае с лунатизмом. Однако неосознанные сексуализированные действия во сне могут быть основанием для судебных разбирательств, пояснила Жесткова.

Ситуации бывают разные. В случае секса без согласия человека могут обвинить в сексуальных домогательствах или в более серьезном преступлении. В этом случае нужно вдаваться в подробности произошедшего: совершал ли человек эти действия в бессознательном состоянии или намеренно. Потому что в состоянии сексомнии человека можно считать невменяемым на момент совершения действий, — предостерегла психиатр.

К кому обратиться за помощью

При возникновении симптомов Комаров порекомендовал обратиться к специалистам, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие сексомнии. Занимаются таким расстройством:

невролог–сомнолог — он должен запросить консультацию эндокринолога, чтобы исключить вероятность гормональных нарушений и наличие аденом;психотерапевт или психолог — они выявляют причину возникновения патологии, если это не связано с гормонами, и предлагают способы коррекции проблемы.

Исходя из результатов обследований, определяется, связана ли сексомния с другими патологиями либо это просто сексуально-эротический голод, который заставляет организм проецировать подобные сновидения с последующим оргазмом, — сказал Комаров.

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