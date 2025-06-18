Представлена мобильная система для диагностики пациентов на дому

Одна из возможностей поднять качество региональной медицины - использовать IT-решения, с помощью которых проводить базовые исследования сможет даже фельдшер (в сельской амбулатории или ФАПе), а расшифровывать результаты будет врач районного или областного медучреждения-дистанционно.

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На стенде Минздрава России на ПМЭФ представлена разработка Самарского Государственного университета - "Цифрой ФАП" , с помощью которого фельдшер сможет снять пациенту ЭКГ, а также выполнить другую базовую диагностику в амбулатории (ФАПе) по месту жительства и даже дома - на вызове. Для обследования теперь не нужно выезжать в районный или областной центр.