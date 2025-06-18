Врачи спасли двухлетнюю девочку, упавшую с десятого этажа

Медики пермской краевой детской больницы смогли спасти двухлетнюю девочку, выпавшую из окна квартиры на десятом этаже. Об этом рассказали в региональном минздраве.

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После получения сообщения об инциденте, на место через несколько минут прибыла бригада скорой помощи. Они передали в больницу, чтобы там готовились к операции. Ребенок после падения с трудом дышал.

Когда девочку привезли в стационар, ей сначала сделали компьютерную томографию. Был выявлен пневоторакс (при этом воздух накапливается в груди), чтобы не терять времени, операцию провели прямо в реанимационном отделении.

Когда дыхание маленькой пациентки пришло в норму, медики стали искать другие травмы. При падении с такой высоты никто не выживает, этот этаж врачи-травматологи называют "смертельным". Но к удивлению, больше никаких повреждений у ребенка не было.

На всякий случай девочка несколько дней провела в реанимации под плотным наблюдением медиков. Сейчас ее выписали в полном здравии.