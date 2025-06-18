Ученые сравнили дешевые и дорогие схемы лечения гепатита С при ВИЧ

Ученые НовГУ исследовали эффективность разных схем терапии хронического гепатита С у ВИЧ-инфицированных больных. Оказалось, что эффективность препаратов, действующих на конкретные подвиды вируса, и лекарств, действующих на все подвиды, но более дорогих, почти одинакова. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Ежегодно увеличивается число ВИЧ-инфицированных больных, одновременно увеличивается число коинфицированных пациентов (больных, инфицированных одновременно вирусом иммунодефицита человека и вирусом гепатита С). Удивительно, но оба вируса обладают синергическим воздействием друг на друга, что приводит к активности инфекционного процесса со стороны каждого из них. Вследствие этого у коинфицированных больных в четыре раза быстрее развивается цирроз печени, чем у ВИЧ-негативных пациентов. При этом терапия заболевания печени экономически весьма затратна и поэтому применяется в ограниченном формате.

Ученые решили сравнить эффективность от дорогих и более дешевых лекарств. В исследовании пациенты были разделены на две группы: одна группа больных получала генотип-специфические препараты (n=69), вторая группа больных получала пангенотипные препараты (n=35). Оценка эффективности терапии проводилась как на фоне проводимой терапии, а также спустя 12 недель после завершения лечения.

Оказалось, что генотип-специфические препараты, действующие на конкретные генотипы вируса гепатита С, помогли вылечить болезнь в 94,2% случаев. Более дорогая пангенотипная терапия, действующая на любой генотип вируса гепатита С, – в 100% случаев.

Учитывая высокую стоимость пангенотипных схем терапии, сложности с ее доступностью для регионов, необходимо активно применять генотип-специфические схемы лечения для коинфицированных больных. При этом обязательно на этапе планирования терапии определять генотип вируса гепатита С.