Разработан тренажер для отработки навыков хирургов-урологов

Специалисты Сеченовского университета разработали тренажер - фантом почки, а также окружающих органов и тканей для отработки диагностических манипуляций и навыков хирургов-урологов, который в два раза дешевле зарубежных аналогов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Междисциплинарная команда специалистов Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработала многофункциональный тренажер для отработки и совершенствования навыков диагностических манипуляций и операций на верхних мочевых путях <...>. Тренажер, изготовленный аддитивным методом, в точности имитирует часть тела человека. Внутри внешнего модуля располагается фантом почки с окружающими тканями и системами, созданными с помощью уникальных тканеэквивалентных материалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренажер имеет несколько сменных картриджей - для отработки навыков пункции чашечно-лоханочной системы почки, проведения эндоскопических вмешательств, а также для диагностических и лечебных манипуляций на почке, пораженной опухолью.

"Оттачивать профессиональные умения хирурги смогут под контролем ультразвукового, рентгенологического, включая МРТ и КТ, и эндоскопического способов визуализации", - говорится в сообщении.

В настоящее время уже готов опытный образец. По словам инженера Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета, специалиста по 3D-печати Сергея Горохова, тренажер превосходит по функционалу российские и зарубежные аналоги.

"Похожий тренажер есть у американского производителя. Но у него есть существенные недостатки - с его помощью, например, нельзя отрабатывать манипуляции под контролем МРТ. Плюс у него очень высокая цена. Наш тренажер будет стоить в два раза дешевле", - сказал он.

Как отметил доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Станислав Али, использование фантома поможет ускорить процесс обучения молодых специалистов и позволит работать над новыми методиками диагностики и лечения заболеваний почек.