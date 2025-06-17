Гинеколог объяснил, почему у пар бывает бесплодие

Несовместимость партнеров — термин, активно распространяющийся в интернете и порой озвучиваемый даже некомпетентными специалистами, является мифом, способным нанести серьезный психологический удар и отсрочить обращение к реальной медицинской помощи. Об этом «Газете.Ru» рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог, основатель центра репродуктивной медицины «Роял клиник» Екатерина Шибанова.

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По словам специалиста, не существует медицинского диагноза «несовместимость партнеров» как причины бесплодия.

«Это не научный термин, а скорее расплывчатое обозначение сложной ситуации, требующей детального обследования. Когда врачи говорят о проблемах зачатия, они имеют в виду конкретные медицинские причины, которые можно выявить и, в большинстве случаев, успешно корректировать», — рассказала эксперт.

По ее словам, вместо расплывчатой «несовместимости» медицина оперирует четкими диагнозами.

«К примеру, тяжелый мужской фактор бесплодия, который может быть связан с низким количеством сперматозоидов, нарушением их морфологии (формы и структуры), снижением подвижности, генетическими аномалиями и другими проблемами. Или, напротив, тяжелый женский фактор бесплодия, сюда относятся проблемы с овуляцией, непроходимость маточных труб, эндометриоз, миомы матки, генетические нарушения, а также анатомические особенности репродуктивной системы. В некоторых случаях проблемы присутствуют как у мужчины, так и у женщины, что усложняет процесс зачатия», — добавила она.

В редких случаях, по словам врача, даже после полного обследования, причина бесплодия не может быть установлена. Это не означает «несовместимость», а лишь указывает на необходимость индивидуального подхода и более углубленного исследования.

«Важно понимать простое утверждение о "несовместимости" не дает ни малейшего представления о реальной проблеме. Для успешного лечения необходимо точное определение причин бесплодия у каждого из партнеров. Только после проведения комплексного обследования, включающего спермограмму, гормональные исследования, УЗИ органов малого таза и другие процедуры, можно поставить точный диагноз и разработать эффективный план лечения», — заявила Шибанова.

Она также предложила варианты помощи для пар, которые столкнулись с данной проблемой.