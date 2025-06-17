Сексолог объяснил, почему необходимо лечить сексомнию

При таком психическом расстройстве человек теряет уровень сознания и не управляет собой.

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Неизвестно, какой отпор он получит, «пристав» к кому-то. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась врач-психотерапевт, сексолог Лариса Никитина.

«[Отсутствие лечения чревато — прим. ГМ] тем, что человек всё-таки к кому-нибудь пристанет и ему это удастся сделать. Что-то произойдёт, что-то непоправимое произойдёт. Даже если он никого не покалечит, то он может получить отпор и неизвестно какой. Когда человек вообще не управляет собой, когда он выпадает и теряет уровень сознания, то вообще неизвестно, что может произойти. Когда человек пристаёт, есть и девушки, которые хорошо подготовлены, плюс от страха человека можно просто толкнуть. И опять же, будучи не в совсем сознательном состоянии, он не очень хорошо упадёт, он не сможет сгруппироваться».

Чтобы вылечить недуг, необходимо обратиться к психиатру, добавила специалист.

«Любые такие расстройства лечатся, во-первых, у врача, желательно у психиатра, не у невролога, потому что, к сожалению, люди боятся приставки "псих", будь то психиатр, будь то психотерапевт. Соответственно, люди обращаются к врачам смежных специальностей, и врачи смежных специальностей зачастую считают, что они тоже могут лечить фактически всё. Лечить такие состояния надо, а это надо обязательно. У специалиста есть разные подходы, есть подход медикаментозный, что может быть быстрее, вопрос эффективности он такой в кавычках, потому что далеко не всё лечится таблетками».

Сексомния – это психическое расстройство, при котором человек в бессознательном состоянии проявляет сексуальную активность во время сна, происходящее он не запоминает.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что россияне с таким диагнозом стали чаще обращаться за помощью к специалистам.