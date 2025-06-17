В Москве выросло число операций детям с пороками сердца

Объем операций детям с врожденными пороками сердца выросло на 30% за последние пять лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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"За пять лет количество операций детям с врожденными пороками сердца выросло на 30%. Таких серьезных результатов удалось добиться благодаря комплексному развитию детской кардиологической помощи. Сегодня специализированные центры работают на базе двух крупнейших детских больниц - им. Н. Ф. Филатова и Морозовской", - написал Собянин.

По его словам, применение современных технологий позволяет лечить даже самых маленьких пациентов, в том числе недоношенных детей. Врачи проводят высокотехнологичные операции как на открытом сердце, так и с помощью щадящих рентгенэндоваскулярных методов без разрезов. Благодаря этому сокращается риск осложнений и уменьшается время пребывания ребенка в стационаре.