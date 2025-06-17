Если вы хотите, чтобы ваши родители как можно дольше оставались активными и здоровыми, важно не забывать о профилактических анализах.

Один из главных – липидный профиль. Он показывает уровень «плохого» и «хорошего» холестерина, а также триглицеридов. По нему оценивают риск инфаркта и инсульта.

АЛТ и АСТ – ферменты печени, которые сигнализируют о воспалении или перегрузке. Печень может страдать годами без явных симптомов, и эти показатели – первый тревожный звоночек.

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Креатинин — ключевой маркер функции почек. Его повышение указывает на снижение их способности фильтровать кровь.

И, наконец, гликированный гемоглобин — анализ, который показывает средний уровень сахара за последние 3 месяца. Он позволяет заподозрить диабет даже при нормальном сахаре натощак.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-невролог Сергей Длин.