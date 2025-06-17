Врачи провели уникальную операцию младенцу с патологией сердца и диафрагмы

Врачи Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова и Перинатального центра ГКБ №31 имени академика Г.М. Савельевой провели уникальные операции ребенку с врожденными патологиями сердца и диафрагмы. Об этом сообщили журналистам заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

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Благодаря проведению высокотехнологичных процедур врачам удалось выявить и устранить осложнения еще до рождения ребенка. Сначала специалисты диагностировали у плода грыжу диафрагмы, при которой органы брюшной полости смещаются в грудную клетку, мешая правильному развитию легких и сердца.

Вдобавок врачи заметили серьезное осложнение: жидкость накапливалась в оболочке сердца, вызывая задержку развития органа. Используя специальные методики, кардиологи провели операцию, удалив излишки жидкости и облегчив состояние плода. Это дало возможность беременности продлиться на дополнительный месяц.

Ребенок родился здоровым, его масса составила 2,5 кг, а сердце и другие органы развивались нормально. После родов хирургам пришлось удалить диафрагмальную грыжу, что также прошло успешно, сообщает РИА Новости.

Менее чем через месяц девочка смогла отправиться домой здоровой и полноценной.Ранее в московской больнице № 52 открылось отделение по пересадке органов и тканей.