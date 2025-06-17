Развеян миф об эффективности таблеток от отеков и лишнего веса

В сети все больше предложений косметологов и бьюти-консультантов, которые обещают избавить от лишних объемов с помощью волшебной таблетки, которая обладает лимфодренажным эффектом.

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Якобы эти препараты убирают лишнюю жидкость из организма, вызывающую отеки, поэтому сантиметры на талии буквально тают на глазах.

В разговоре с «Тульской службой новостей» Врач-нефролог поликлиники «Альфскрин» Людмила Кочережникова рассказала, можно ли добиться обещанного эффекта, принимая такие таблетки.

По словам Кочережниковой, таблетки с лимфодренажным эффектом могут вызывать нарушения водно-электролитного баланса в организме.

В результате это приведет к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе Они нарушению сердечного ритма, неврологическим расстройствам, могут привести к развитию острого почечного повреждения с остановкой работы почек.

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