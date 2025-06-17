Опрос показал, как россияне относятся к телемедицине

Шесть из десяти россиян в той или иной степени осведомлены о возможности получить консультацию врача дистанционно. При этом доля тех, кто пользуется телемедициной, среди информированной аудитории выросла за последние пять лет с 8 до 22%, свидетельствуют данные аналитического центра ВЦИОМ, поступившие в ТАСС.

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По результатам исследования аналитического центра ВЦИОМ, о возможности получить консультацию врача, не выходя из дома, сейчас россияне осведомлены не больше, чем в разгар пандемии: как и в 2020 году, с услугой в той или иной степени знакомы шесть из десяти опрошенных.

«При этом охват пользователей услугой среди "знающей" аудитории увеличился за рассматриваемый период почти втрое: дистанционные консультации с врачами "посещал" примерно каждый пятый», — выяснили в ВЦИОМ.

Среди информированной аудитории растет как реальный спрос на телемедицинские консультации, так и потенциальная готовность воспользоваться ими в будущем, отметили авторы исследования. Обратная сторона цифровизации здравоохранения - усиление неравенства в доступе к медицинским услугам. Как отмечают в ВЦИОМ, к современным пациентам предъявляются дополнительные требования: наличие доступа к интернету и владение компьютером или смартфоном на базовом уровне, - что создает барьеры для многих, кто нуждается в медицинской помощи. Речь идет прежде всего о представителях старших поколений и жителях сельской местности, для которых наиболее остро стоит нехватка медицинских кадров по месту жительства.

Согласно полученным данным, именно уязвимые категории граждан реже знакомы с возможностью получить медицинскую консультацию онлайн, а те, кто о ней все-таки знает, относятся к ней с осторожностью.

«Почти две трети россиян, осведомленных о телемедицине, допускают обращение за такой услугой в будущем. За последние пять лет мониторинга этот показатель значительно вырос. Драйверами роста стали пандемия Covid-19 и добровольное медицинское страхование посредством страховых компаний и частных клиник. Для дальнейшего масштабирования телемедицины важно не только повышать осведомленность населения об услуге, но и снижать другие барьеры, в частности, нормативно-правовые, технологические и психологические. Преодолеть первые два барьера позволит работа государства и бизнеса, а психологическое доверие - инструмент, доступный к реализации уже сегодня», — отметила эксперт аналитического центра ВЦИОМ Екатерина Юшкина.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 17 мая 2025 года, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.