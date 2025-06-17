В России разработан препарат для лечения насморка у младенцев

Российская фармкомпания разработала препарат для лечения насморка у детей на основе протеина серебра. Автором разработки стал производитель Renewal.

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Лекарство выпускается под брендом «Сиалор». Его можно использовать при лечении детей от полугода до 3 лет.

Лекарство не содержит гормоны, антибиотики и консерванты, не вызывает медикаментозный ринит.

В Renewal отметили, статистика показывает, что эта возрастная группа — приоритет в выписке у врачей, однако препаратов для лечения младенцев нет.

«Сиалор кидс» пока единственный лекарственный препарат протеината серебра, зарегистрированный Минздравом РФ и подходящий для детей от 6 мес. до 3 лет», - отметили в фармкомпании.

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