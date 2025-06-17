Россияне стали чаще заниматься сексом во сне

В России значительно участились случаи обращения к врачам больных с сексомнией — редким расстройством сна, при котором человек бессознательно проявляет сексуальную активность.

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Как пояснили SHOT специалисты по сомнологии, ранее подобные обращения практически отсутствовали. Это объясняется недостаточной информированностью населения о существовании подобного нарушения.

Сексомния является разновидностью лунатизма. Состояние характеризуется тем, что во время сна отдельные участки мозга сохраняют активность. По словам врачей, спящий может непроизвольно заниматься мастурбацией, проявлять сексуальные инициативы по отношению к партнеру или вступать в половой контакт, иногда с элементами агрессии. После пробуждения воспоминания о произошедшем, как правило, отсутствуют.

Специалисты указывают, что триггерами состояния могут выступать повышенная тревожность, стрессовые ситуации, расстройства сна и употребление спиртного. Учитывая распространенность этих факторов среди современных людей, медики начали регистрировать пусть пока немногочисленные, но стабильные обращения. В лечении сексомнии наряду с сомнологами обычно участвуют психологи и психиатры.