Мужчина вставил провод в пенис и оказался в больнице

21-летний студент попал больницу с USB-кабелем в пенисе. Об этом пишет The Sun.

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Молодой мужчина обратился к врачам, когда понял, что не может сам вытащить провод из уретры. Операция по удалению провода проходила под общим наркозом. После врач обследовал студента и обнаружил лишь незначительные повреждения мочеиспускательного канала. Для скорейшего заживления ему установили катетер на неделю и отправили домой.

Студент признался, что вставил провод в уретру для сексуального удовлетворения. Он рассказал, что раньше использовал для этого ватные палочки и провода потоньше. Его клинический случай был описан в медицинском журнале Cureus. В статье также упоминаются мужчины, которые вставляли в пенисы вилки, наушники и даже змею без головы.

«Самостоятельное введение предметов в уретру по сексуальным или другим причинам встречается редко, но может нанести серьезный вред», — предупреждают авторы работы, сотрудники Медицинского колледжа Университета Дрекселя в Пенсильвании, США.

По их утверждению, инородные предметы в уретре могут вызвать сепсис, привести к эректильной дисфункции и разрыву мочевого пузыря. Кроме того, подобные практики несут риск заражения инфекциями.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина попал в больницу из-за большой гайки на пенисе. По словам пострадавшего, гайку на него надели незнакомцы, когда он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.