Женщина с запущенным раком назвала симптом, который пропустили врачи

С начала 90-х годов число случаев заболевания раком кишечника увеличилось на 52% среди людей в возрасте от 25 до 49 лет, хотя многие до сих пор считают недуг "болезнью пожилых людей".

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Жительнице Уигана 33-летней Вики Стейерт долго не могли поставить правильный диагноз, связывая обнаруженный у нее симптом с "синдромом раздраженного кишечника" (СРК).

Женщина рассказала, что первым сигналом болезни стала постоянная "потребность бегать в туалет" - до десяти раз в день. Лечащий врач отправил британку на анализы. Они оказались "чистыми" и специалист заявил о "подозрении на СРК".

"Я подняла вопрос о раке кишечника и спросила, откуда он знает, что это не то самое. Врач сказал мне, что я бы не выглядела так, как сейчас, будь это рак. Похудела бы и осунулась. И, самое главное, мне постоянно говорили, что я слишком молода для рака кишечника", - рассказала женщина.

Однако позже ей провели сканирование мочевого пузыря, исследование печени и выявили "некоторые нарушения". Как потом выяснилось, это связано с быстрым развитием рака кишечника. Женщине прямо сказали - болезнь неизлечима, и "любая помощь будет паллиативной".

"Но каким-то чудом она излечилась от рака - благодаря новаторской процедуре трансплантации, которую прошла второй в стране", - передает Daily Mail.

Отмечается, что женщине еще предстоит длительный этап восстановления, предполагающий также прием иммунодепрессантов.