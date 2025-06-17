В США девочке пришили руку, почти оторванную акулой

Девятилетняя девочка едва не потеряла руку после нападения акулы у берегов США. Об этом сообщает USA Today.

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Акула напала на девятилетнюю Лию Лендел 11 июня. Когда это произошло, девочка вместе с родными плескалась на мелководье в курортном городке Бока-Гранде, штат Флорида. Хищница почти полностью откусила руку. По словам местного начальника пожарной охраны Ч. Блоссера, это первый подобный случай в этом районе за последние 20 лет. Медикам пришлось экстренно транспортировать ребенка вертолетом в больницу города Тампа, где команда из пяти хирургов провела беспрецедентную операцию и пришила конечность.

«Врачи совершили невозможное — полностью восстановили кровоснабжение с помощью трансплантации сосудов из ноги, собрали кости при помощи титановых штифтов и заново сшили нервные окончания», — рассказал дядя девочки Макс Деринский.

Уже через 48 часов после операции Лендел смогла пошевелить пальцами, что врачи называют медицинским чудом.

Сейчас семья Лендел собирает средства на реабилитацию, которая может занять до двух лет.

«Мы верим, что Лия полностью восстановит подвижность руки, — говорит ее мать Надия. — Она у нас боец и уже просит мороженое».

Врачи отмечают исключительность случая — обычно при таких травмах у детей шансы на восстановление конечности не превышают 20 процентов.

Ранее женщина, чуть не потерявшая ногу из-за нападения акулы в Австралии, поделилась подробностями произошедшего. По ее словам, крови было так много, что она даже не видела хищницу.