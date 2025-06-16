Как развивается донорство в России

Сегодня, в Международный день донора крови, эксперты отмечают значительный прогресс в развитии донорского движения в России. Врач-онколог, член экспертного клуба «Дигория» и председатель ВОД «Волонтеры-медики» Анна Бабкина подчеркнула, что донорство крови стало одним из приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения.

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«При активной поддержке Министерства здравоохранения и лично президента Владимира Путина развивается инфраструктура донорства, реализуются программы поддержки доноров. Среди них – социальные льготы и почетное звание «Почетный донор России», – рассказала она.

Бабкина акцентировала внимание на том, что государство активно поддерживает развитие донорского движения, в том числе и на законодательном уровне. В частности, она упомянула, что в 2024 году был подписан закон, который распространил права и обязанности добровольцев на доноров крови и ее компонентов. Также эксперт отметила: в 2025 году правительство утвердило положение о том, что волонтеры, многократно сдававшие кровь, а также ставшие донорами костного мозга и стволовых клеток, смогут получить нагрудный знак «Доброволец России».

Эксперт также подчеркнула важную роль молодежи в развитии донорского движения, отмечая активную просветительскую работу, которую проводят волонтеры во всех регионах страны. Организация дней донора, проведение лекций и запуск информационных кампаний направлены на формирование привычки регулярной сдачи крови начиная со школьного возраста. По мнению Бабкиной, необходимо еще со школы воспитывать культуру донорства, основанную на просвещении, заботе о здоровье и понимании важности донации.

Врач констатировала, что осознание россиянами важности донорства растет с каждым годом. Об этом свидетельствует увеличение числа доноров крови в 2025 году: оно превысило 670 тысяч человек, что на 3,3 % больше, чем в прошлом году. Эксперт выразила уверенность в дальнейшем росте этого показателя.

Ранее, 20 апреля, в России отмечался Национальный день донора – акт гражданской ответственности, сострадания и долга.