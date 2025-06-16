«Просто климакс!» Врачи отправили домой россиянку с агрессивным раком

Местная жительница Ирина пришла в поликлинику с жалобами на острую боль в груди. Но врач объяснил такие проявления климаксом. Через несколько недель женщина обратилась в онкоцентр, и там медики сделали совсем другие выводы о состоянии её здоровья.

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Что произошло

До начала этой истории у женщины уже были схожие симптомы. Тогда ей удалили опухоль в груди, но в начале мая в том же месте она стала чувствовать жжение и резкую боль.

«5 мая я обратилась в поликлинику к врачу с жалобами. После осмотра врач не сделал никакой записи в карточке о факте обращения с болью, сказал, что это проявление климакса, и отправил домой», — рассказала Ирина v1.ru.

Через неделю женщина пошла в онкологический диспансер. Оказалось, что дело совсем не в климаксе — в груди пошли метастазы и растёт новая опухоль.

Сейчас, со слов Ирины, она находится дома и ждёт приёма у врача, который назначен на 23 июня.

«Лечение прекращено, так как после поворотного исследования оказалось, что опухоль является агрессивной и начала быстро расти, при таком росте продолжать химиотерапию уже нельзя», — объяснила россиянка.

Что дальше

Пациентка попросила комитет здравоохранения Волгоградской области проверить её врача. В результате там сообщили, что Ирина несколько раз была в клинике и ни по осмотру, ни по УЗИ у неё не нашли признаков воспалительных изменений в груди.

Но Ирина не согласна с таким ответом и намерена обратиться к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

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